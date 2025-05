Ekstase nach Schlusspfiff: der SV Bischofsmais steigt in die Bezirksliga auf! – Foto: Kirchberger

Vor 2.409 Fans: Bischofsmais schießt sich per 7:6 n.E. in Bezirksliga Erst fehlerbehaftet aber schwungvoll, und dann das große Zittern! +++ Rekordkulisse in Zwiesel

Der SV Bischofsmais hat's gepackt. Exakt ein Jahr nach dem verpassten Coup vor knapp 1.900 Zuschauern in Lalling ist der Bezirksliga-Traum des SVB wahr geworden. Und das vor einer noch atemberaubenderen Kulisse in Zwiesel: vor 2.409 Zuschauern - und damit einem neuen Niederbayern-Rekord! Für den TSV Regen gibt es eine weitere Chance: am kommenden Dienstag in Grafenau gegen den SV Hofkirchen.

Es war ein echter Krimi. Und es war tief in der Verlängerung so gar nicht absehbar, ob der TSV Regen oder der SV Bischofsmais die Partie "ziehen" würde. Als nach einer wirklich schwachen zweiten Halbzeit - in der beide Teams sichtlich zu kämpfen hatten - der TSV Regen doch tatsächlich eine letzte Patrone irgendwo rausgekratzt, und Tim Ganserer auf Vorlage von Günther Denk zum 2:3 in Minute 95 vollstreckt hatte, sah alles nach einem TSV-Sieg aus. Doch Bischofsmais wehrte sich und kam in Minute 111 noch zum Ausgleich. Flanke, Klärungsversuch per Kopf. Aber Joker Stefan Louen versenkt halblinks in der Box zum vielumjubelten Ausgleich! Die 2.409 Zuschauer bekamen die Zugabe Elfmeterschießen serviert!



Und: SVB-Keeper Alexander Ambrassat parierte zwei Elfmeter - gleich den ersten gegen Marco Arbinger und dann auch noch den dritten gegen Lucas Paukner! Und so fiel es auch nicht mehr ins Gewicht, dass Tobias Heindl beim Stand von 6:5 für den SVB flach rechts am Tor vorbeischoss. Denn Sekunden später war der SVB-Sieg im Elfmeterschießen perfekt! Denn mit Stefl, Suchy, Pfeffer und Louen trafen gleich vier der fünf Bischofsmaiser Schützen ins Glück! Damit steht der SVB als Aufsteiger in die Bezirksliga fest! Für den TSV Regen geht das Rittern am kommenden Dienstag weiter, dann geht's in Grafenau gegen den SV Hofkirchen, der am heutigen Abend ebenso erst nach Elfmeterschießen den Kürzeren zog!



In Durchgang eins dominierten die Defensivschnitzer. Günther Denk profitierte beim 0:1 von einem schlimmen Stellungsfehler, und bei Michael Pfeffers 2:1 half TSV-Keeper Michael Mader mit, indem er einen Distanzfreistoß aus mehr als 30 Metern durchrutschen ließ. Am Ende glichen sich die Fehler aber aus. Und der SV Bischofsmais zitterte sich in die Bezirksliga! Und eine Randnotiz, aber eine wichtige: Drittliga-Schiedsrichter Tobi Wittmann leitete die Partie absolut souverän und fehlerfrei!