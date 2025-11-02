Vor 1860-Spiel: Energie-Fans nehmen ICE auseinander und fahren schwarz

Mit 3:0 besiegte der TSV 1860 München am Samstag den Gast aus Cottbus. Deren Fans sorgten allerdings für mächtig Ärger – und riefen einen Großeinsatz der Polizei auf den Plan.

München – Weil die Gästefans randalierten, musste die Bundespolizei in München ausrücken. Demnach kam es am Samstag im Rahmen des Drittligaspiels zwischen dem TSV 1860 München und Energie Cottbus zu „einer umfangreichen Identitätsfeststellung am Münchener Hauptbahnhof“: Rund 250 Fans reisten von Pirna aus ohne gültigen Fahrschein in die bayerische Landeshauptstadt – auf dem Weg hatten sie ein ganzes Zugabteil auseinandergenommen.

Wegen der Sachbeschädigungen richtete die Bundespolizei eine sogenannte Bearbeitungsstraße ein und stellte nach eigenen Angaben rund 250 Identitäten der Randalierer fest. Etliche ihnen waren ohne gültiges Zugticket unterwegs gewesen.

Mit der Bearbeitungsstraße wollte die Bundespolizei die Strafverfolgung der Täter sicherstellen: Wer keinen gültigen Fahrschein hatte, kam hier nicht vorbei. Rund 100 Polizisten waren am Samstag dafür im Einsatz. Der ICE 503 wurde für die Maßnahme auf Gleis 11 umgeleitet; „die Fanszene wurde dort durch Absperrmaßnahmen von anderen Reisenden getrennt“, teilt die Bundespolizei mit.

Nach Ankunft des Zuges habe der Zugbegleiter mehrere Sachbeschädigungen gemeldet, weshalb die Bundespolizei entschieden hatte, „die Identitäten sämtlicher reisender Fans festzustellen.“ 250 waren es am Ende. „Nach aktuellem Ermittlungsstand sind etwa 100 Personen ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen“, lautet das Einsatzfazit.

Sitze aus der Verankerung gerissen

Und: Im ICE wurden zwei Sitze beschädigt, indem die Sitzflächen aus ihrer Verankerung gerissen wurden. „Die Höhe des entstandenen Schadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, heißt es von Seiten der Bundespolizei. Nach Abschluss der Kontrollmaßnahme sei die Fanszene von Energie Cottbus gegen 13 Uhr durch Kräfte der Bayerischen Polizei sowie unterstützende Bundespolizisten bis zur U-Bahnstation Wettersteinstraße begleitet worden. Um 14 Uhr begann das Spiel, das die Löwen mit 3:0 gegen Cottbus gewinnen konnten.