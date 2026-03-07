Vor 1500 Zuschauern: VfR Aalen fertigt Gmünd ab und marschiert weiter

Frühe Führung Der VfR Aalen setzte früh ein Zeichen und ging bereits in der 14. Minute in Führung. Niklas Antlitz traf zum 1:0 und verschaffte dem Spitzenreiter damit die gewünschte Kontrolle über das Spiel. Gegen einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte nutzte Aalen seine erste entscheidende Phase konsequent. Die Führung gab der Mannschaft die Sicherheit, die Partie aus einer stabilen Ordnung heraus weiterzuführen.

Der Spielverlauf

Nach dem 1:0 zur Pause erhöhte Aalen unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Druck. Sasa Maksimovic traf in der 50. Minute zum 2:0 und stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg. Nur neun Minuten später baute Jascha Döringer den Vorsprung auf 3:0 aus. Spätestens mit diesem Doppelschlag war die Partie klar in Richtung des Tabellenführers gekippt.

Klarheit bis zum Schluss

Aalen hielt die Kontrolle auch in der Schlussphase und ließ keinen Zweifel mehr am Ausgang aufkommen. Benjamin Kindsvater erzielte in der 76. Minute das 4:0 und setzte damit den Schlusspunkt unter einen souveränen Auftritt. Während Gmünd ohne eigenen Treffer blieb, bestätigte der VfR seine Effizienz auf beiden Seiten des Platzes. Zwei Spiele, zehn Tore, kein Gegentor: Der Start in die zweite Saisonhälfte fällt aus Aalener Sicht makellos aus.