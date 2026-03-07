Vor 1500 Zuschauern: VfR Aalen fertigt Gmünd ab und marschiert weiter

Der VfR Aalen hat seine starke Form auch am 22. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg bestätigt. Beim 1. FC Normannia Gmünd gewann der Tabellenführer vor 1514 Zuschauern mit 4:0. Schiedsrichter John Bender aus Gomaringen leitete eine Partie, in der Aalen früh die Richtung vorgab und nach der Pause entschlossen nachlegte. Nach dem 6:0 zum Auftakt gegen Bietigheim-Bissingen steht damit der zweite deutliche Sieg nach der Winterpause.
Frühe Führung
Der VfR Aalen setzte früh ein Zeichen und ging bereits in der 14. Minute in Führung. Niklas Antlitz traf zum 1:0 und verschaffte dem Spitzenreiter damit die gewünschte Kontrolle über das Spiel. Gegen einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte nutzte Aalen seine erste entscheidende Phase konsequent. Die Führung gab der Mannschaft die Sicherheit, die Partie aus einer stabilen Ordnung heraus weiterzuführen.
Der Spielverlauf
Nach dem 1:0 zur Pause erhöhte Aalen unmittelbar nach dem Seitenwechsel den Druck. Sasa Maksimovic traf in der 50. Minute zum 2:0 und stellte die Weichen früh auf Auswärtssieg. Nur neun Minuten später baute Jascha Döringer den Vorsprung auf 3:0 aus. Spätestens mit diesem Doppelschlag war die Partie klar in Richtung des Tabellenführers gekippt.
Klarheit bis zum Schluss
Aalen hielt die Kontrolle auch in der Schlussphase und ließ keinen Zweifel mehr am Ausgang aufkommen. Benjamin Kindsvater erzielte in der 76. Minute das 4:0 und setzte damit den Schlusspunkt unter einen souveränen Auftritt. Während Gmünd ohne eigenen Treffer blieb, bestätigte der VfR seine Effizienz auf beiden Seiten des Platzes. Zwei Spiele, zehn Tore, kein Gegentor: Der Start in die zweite Saisonhälfte fällt aus Aalener Sicht makellos aus.
Spitze behauptet, Göppingen folgt
Mit 51 Punkten aus 20 Spielen bleibt der VfR Aalen an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg. Das Torverhältnis von 50:10 unterstreicht die bislang klare Saisonbilanz. Der Vorsprung auf Verfolger VfR Mannheim beträgt drei Punkte, wobei Aalen ein Spiel weniger absolviert hat. Weiter geht es am Samstag, 14. März, mit dem Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV, der aktuell auf Rang elf steht.