Vor 1.300 Fans: Ergoldinger Sieg mit Schönheitsfehler Heckner-Schützlinge behalten mit 3:1 die Oberhand, kassieren aber späten Gegentreffer von Thomas Seidl · Heute, 20:40 Uhr · 0 Leser

Rocoo Schmidleitner glänzte als Doppeltorschütze – Foto: Antun Bosnjakovic

Verlinkte Inhalte präsentiert von LL-Relegation Ergolding Teisbach

Der FC Ergolding gab im Relegations-HInspiel gegen den FC Teisbach über weite Strecken den Ton an und behielt folgerichtig mit 3:1 die Oberhand. Der Vizemeister der Bezirksliga West wusste vor allem im ersten Durchgang mit einer blitzsauberen Leistung, die mit einer 2:0-Pausenführung belohnt wurde, zu überzeugen. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Rot-Weißen allerdings einen Gang zurück, erhöhten dennoch nach einer Ecke auf 3:0. In der Nachspielzeit gelang der Baumgartl-Truppe allerdings noch der wichtige Anschlusstreffer, der den Kickern vom Erlenweg noch Hoffnung für das Rückspiel am Sonntag gibt. Wenn Ruder, Attenberger & Co. den Abstieg noch abwenden wollen, muss jedoch eine deutliche Leistungssteigerung her. Vor allem offensiv fanden die Gäste vor 1.300 Zuschauern im Sportpark nämlich so gut wie überhaupt nicht statt.

Die Partie im Sportpark plätscherte lange Zeit vor sich hin und nahm erst in der 20. Minute richtig Fahrt auf: Eine Halbfeldflanke von Alexander Sarnoch nahm Rocco Schmidleitner perfekt an und versenkte die Kugel mit einem fulminanten Drehschuss zum 1:0. Der Führungstreffer gab dem Bezirksliga-Vizemeister Auftrieb und es rollten einige gefährliche Angriffe auf das Tor von Routinier Michael Vesely, der beim 2:0 eine etwas unglückliche Figur machte. Abdel Ouro-Arignan spielte seinen Bruder Aziz Ouro-Arignan gekonnt frei und aus halbrechter Position zog der Angreifer den Ball Richtung Tor - Teisbachs Keeper war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.



