Vor 13 Jahren: Baumbergs wildes Abenteuer im DFB-Pokal

Rückblick: Mittwochabend, 29. Mai im Stadion Niederrhein in Oberhausen. Es schüttet. Und das hilft vor allem den Baumbergern. RWO fällt wenig ein und wenn doch, stellt sich die Nummer zwei im Gehäuse der SFB, Tobias Bergen, in den Weg. Baumberg kämpft, arbeitet und verteidigt alles weg. „Ich habe jeden Abend und jeden Tag nur an dieses Spiel gedacht“, sagt der Erfolgscoach David Moreno auf der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel seiner Trainerlaufbahn. „Ich habe mir Infos von meinen Trainerkollegen geholt und jedes nur mögliche DVD-Material über RWO angeschaut. Alle haben mich für bekloppt erklärt.“ – Und dann kommt der Freistoß, der ein regionales Kapitel Fußballgeschichte schreibt.

Die zweite Minute der Nachspielzeit. Nils Esslinger, damals 23 Jahre alt, heute Trainer des Landesligisten TSV Solingen, schlägt eine Freistoßflanke in den Strafraum. Er sieht, dass sie am ersten Pfosten ankommt und will sich schon verärgert abdrehen, wie er hinterher zugibt. „Der Freistoß war wirklich schlecht geschossen“, gesteht er gegenüber dem „Reviersport“. Der Ball prallt im Strafraum auf, RWO-Keeper Thorben Krol, damals 18 Jahre alt, versucht ihn zu fangen. Doch das Spielgerät glitscht ihm durch die Finger ins Tor. 1:0 für Baumberg. Das Ergebnis rettet die Moreno-Elf über die Zeit. Grenzenloser Jubel. Die Pressekonferenz wird gestürmt, dann geht es in die Düsseldorfer Altstadt zum Feiern.

Die Sensation war perfekt. Und gefeiert wurde dann auch noch Wochen später. Erst ging es mit dem Trecker durch Monheim, danach zum Public Viewing der Auslosung ins Vereinsheim. Bei dieser kommt es zu einer kuriosen Panne. Losfee und Ex-Nationalspielerin Nia Künzer zieht die Kugeln. Beim Mischen gerät eine davon aus dem Amateurtopf in den der Profis. Und so wird den Sportfreunden Baumberg RB Leipzig zugelost. Damals eben noch Drittligist. Eine Partie, die so nicht stattfinden darf. Es wird neu gelost – und dann der FC Ingolstadt gezogen. Jürgen Schick, bis heute Vorsitzender des Klubs, kündigt in bundesweiten Nachrichten an, Protest einzulegen – natürlich in der Hoffnung, ein attraktiveres Los als Ingolstadt zu erhalten –, doch dieser wird letztendlich abgeschmettert.