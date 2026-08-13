Vor 13 Jahren: Baumbergs wildes Abenteuer im DFB-Pokal

Dieser Tag ist einer der Höhepunkte der Vereinsgeschichte der Sportfreunde Baumberg. Am 3. August 2013 nahm der Verein an der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals teil. Im Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen, also im Schatten der BayArena, traf der Klub auf den damals noch aufstrebenden Zweitligisten FC Ingolstadt. Doch die 1:4-Niederlage der Mannschaft des damaligen Trainers Markus Kurth war dann bislang auch das letzte Spiel eines Niederrhein-Oberligisten im nationalen Wettbewerb.
Die Baumberger waren zuvor ohne ein einziges Gegentor bis ins Finale des Niederrheinpokals eingezogen. 2:0 gegen Gnadental in der ersten Runde, dann ein 8:0 gegen die DJK Vierlinden. Es folgte ein 4:0 gegen Viktoria Goch, ein überraschendes 1:0 gegen die klassenhöhere SSVg Velbert, ein 1:0 bei der SV Hönnepel-Niedermörmter, die zuvor bezwungen hatte – und dann der Finalsieg gegen Rot-Weiß Oberhausen.
Rückblick: Mittwochabend, 29. Mai im Stadion Niederrhein in Oberhausen. Es schüttet. Und das hilft vor allem den Baumbergern. RWO fällt wenig ein und wenn doch, stellt sich die Nummer zwei im Gehäuse der SFB, Tobias Bergen, in den Weg. Baumberg kämpft, arbeitet und verteidigt alles weg. „Ich habe jeden Abend und jeden Tag nur an dieses Spiel gedacht“, sagt der Erfolgscoach David Moreno auf der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel seiner Trainerlaufbahn. „Ich habe mir Infos von meinen Trainerkollegen geholt und jedes nur mögliche DVD-Material über RWO angeschaut. Alle haben mich für bekloppt erklärt.“ – Und dann kommt der Freistoß, der ein regionales Kapitel Fußballgeschichte schreibt.
Die zweite Minute der Nachspielzeit. Nils Esslinger, damals 23 Jahre alt, heute Trainer des Landesligisten TSV Solingen, schlägt eine Freistoßflanke in den Strafraum. Er sieht, dass sie am ersten Pfosten ankommt und will sich schon verärgert abdrehen, wie er hinterher zugibt. „Der Freistoß war wirklich schlecht geschossen“, gesteht er gegenüber dem „Reviersport“. Der Ball prallt im Strafraum auf, RWO-Keeper Thorben Krol, damals 18 Jahre alt, versucht ihn zu fangen. Doch das Spielgerät glitscht ihm durch die Finger ins Tor. 1:0 für Baumberg. Das Ergebnis rettet die Moreno-Elf über die Zeit. Grenzenloser Jubel. Die Pressekonferenz wird gestürmt, dann geht es in die Düsseldorfer Altstadt zum Feiern.
Die Sensation war perfekt. Und gefeiert wurde dann auch noch Wochen später. Erst ging es mit dem Trecker durch Monheim, danach zum Public Viewing der Auslosung ins Vereinsheim. Bei dieser kommt es zu einer kuriosen Panne. Losfee und Ex-Nationalspielerin Nia Künzer zieht die Kugeln. Beim Mischen gerät eine davon aus dem Amateurtopf in den der Profis. Und so wird den Sportfreunden Baumberg RB Leipzig zugelost. Damals eben noch Drittligist. Eine Partie, die so nicht stattfinden darf. Es wird neu gelost – und dann der FC Ingolstadt gezogen. Jürgen Schick, bis heute Vorsitzender des Klubs, kündigt in bundesweiten Nachrichten an, Protest einzulegen – natürlich in der Hoffnung, ein attraktiveres Los als Ingolstadt zu erhalten –, doch dieser wird letztendlich abgeschmettert.
Und doch waren die Sportfreunde der Sensation im DFB-Pokal dann greifbar nahe. Nach einem direkten Freistoßtor von Tamas Hajnal und einem Treffer von Ümit Korkmaz liegen die Baumberger zwar zur Pause schon mit 0:2 hinten, nach der Pause dreht die Mannschaft von Markus Kurth aber noch einmal auf – Salah El Halimi, der heutige Cheftrainer, war damals Kurths Assistent. Ivan Pusic und der damalige Kapitän Hayreddin Maslar lassen kurz nach der Pause zwei Hochkaräter liegen. Dann findet jedoch eine Freistoßflanke von Sebastian Schweers, der gerade in der Kreisliga B für den abgestürzten SC Düsseldorf-West sein Comeback auf dem Fußballplatz gibt, den Kopf von Abwehrchef Uwe Brüggemann. Dieser köpft zum 1:2 ein.
Ingolstadt wirkt plötzlich nervös, nahezu fahrig. Und Baumberg wittert Morgenluft: Erst verpasst Maslar den Ausgleich. Ein wohl regulärer Treffer von Schweers zählt wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht. Erst spät retten Caiuby und Manuel Schäffler den FCI, der zwei Jahre später erstmals in die Bundesliga aufsteigen sollte, vor der Blamage. Es ist der Abschluss legendärer Wochen und Monate der Sportfreunde.
Seit 2013 ist es nur vier Oberligisten überhaupt gelungen, ins Niederrheinpokalfinale einzuziehen. 2014 unterlag der TV Jahn Hiesfeld dem MSV Duisburg mit 2:5, 2016 verlor der damalige Aufsteiger Wuppertal gegen RW Essen mit 0:3 und 2020, kurz nach dem Re-Start nach der Coronakrise unterlag der 1. FC Kleve ebenfalls RWE mit 1:3. Nun hat der SC St. Tönis die Chance, als nächster Niederrhein-Oberligist für eine Pokalsensation zu sorgen. Der bislang letzte Niederrhein-Oberligist, dem das gelang, war die SSVg Velbert in der Saison 2003/04. Die Velberter setzten sich damals gegen den von Jürgen Klopp trainierten FSV Mainz 05 mit 5:3 im Elfmeterschießen durch und unterlagen dann dem SSV Jahn Regensburg mit 1:2.