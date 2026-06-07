Vor 1273 Zuschauern! BSG Taufkirchen steigt in die Kreisliga auf

So sieht ein Kreisligist aus: Die BSG-Kickern feiern mit den Fans den Aufstieg. – Foto: Dominik Findelsberger

Die BSG Taufkirchen ist zurück in der Kreisliga. 2:3 (0:2) musste sich der SV Eintracht Berglern, Elfter der Kreisliga, dem Kreisklassen-Vize beugen. 1273 Zuschauer wollten sich dieses Landkreisduell in Langenpreising nicht entgehen lassen.

Nach zwei Minuten unterstrichen Taufkirchens Jannis Tsimeridis und Berglerns Maximilian Scheckenhofer gleich mal, was auf dem Spiel stand. Beide rauschten mit Karacho in die Bande hinter dem BSG-Tor, konnten aber weitermachen. Klar tonangebend war in den ersten 45 Minuten die spielerisch bessere BSG. Die Eintracht schien das Fehlen ihrer Top-Torschützen Thomas Schmid und Maurice Steck nicht kompensieren zu können.

Ab der 12. Minute stand der frühere Taufkirchener Florian Ganslmaier im Eintracht-Tor im Brennpunkt. Die erste Großtat vollbrachte er nach 20 Minuten, als er einen Schuss von Thomas Hamburger mit sensationeller Parade über die Latte lenkte. Nach der folgenden Ecke war er wieder gefordert. Zwei Minten später war der SVE-Schlussmann machtlos, als Simon Georgakos im Sechzehner frei abziehen konnte und zum 1:0 für die BSG traf.

Nach der Trinkpause nach einer halben Stunde marschierte die BSG weiter. Per Steilvorlage auf die Reise geschickt und trotz Bedrängnis jagte Maximilian Gebhard das Leder aus vollem Lauf zu einem Traumtor und zum 2:0 (42.) in die Maschen. Schien zum wiederholten Male beim Taufkirchener Jubelorkan das Tribünendach wegzufliegen, so sollte nach Wiederbeginn auf diese Art auch noch jede gelungene BSG-Abwehraktion gefeiert werden.

Die Berglerner kamen aber wie verwandelt aus der Kabine. Ihr Anhang peitschte sie unaufhörlich nach vorne. Hamburger konnte vor zwei bestens postierten SVE-Angreifern noch per Kopfball klären. Wenig später war’s passiert, als Michael Faltermaiers Schuss aus rund 20 Metern per Aufsetzer BSG-Schlussmann Johannes Wurzer zum 1:2 (58.) überraschte.

Drei Minuten später wurde es richtig hektisch: Der kurz vorher eingewechselte Jannik Vom Hofe und Berglerns Maximilian Buchner konnten voneinander nicht lassen, der Ellbogenstoß des Taufkircheners entging dem sonst souveränen Schiri Christian Honnef, der aber die Gemüter wieder beruhigen konnte.

Sportlich spektakulär wurde der Rest der Partie. Wieder entwischte Gebhard und tunnelte Ganslmaier zum 3:1 (69.). Zwei Minuten später zirkelte Berglerns Faltermaier einen Freistoß über die Mauer ins Kreuzeck zum 2:3.

Nach erneuter Trinkpause klärte BSG-Verteidiger Christoph Marten auf der Linie gegen Buchner und wurde gefeiert. Georg Meier jagte eine weite Faltlhauser-Vorlage an die BSG-Latte. Taufkirchen seinerseits konnte beste Chancen, wie Florian Jakob und später Gebhard gegen Ganslmaier, nicht nutzen. Es reichte, nachdem Wutzer mit dem Schlusspfiff nach 97 Minuten einen Eckball vor dem aufgerückten Ganslmaier heruntergepflückt hatte.