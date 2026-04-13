Schon die tabellarische Ausgangslage versprach Brisanz: Der Tabellenführer mit 65 Punkten aus 23 Spielen traf auf den direkten Verfolger, der mit 54 Zählern aus 21 Partien ebenfalls eine starke Saison spielt. Doch auf dem Platz zeigte sich schnell, warum Pewsum mit beeindruckenden 84:10 Toren und einer Bilanz von 21 Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage das Maß aller Dinge ist.

Trainer Jonas Petersen zeigte sich nach dem Abpfiff entsprechend zufrieden: „Wir sind mega happy mit dem Sieg.“ Besonders hob er den geschlossenen Auftritt seines Teams hervor: „Es war erneut eine geschlossene Mannschaftsleistung vor einer beeindruckenden Kulisse.“

Von Beginn an agierte der Spitzenreiter zielstrebig und konzentriert. Während Großefehn bemüht war, ins Spiel zu finden, setzte Pewsum die Akzente – entschlossen im Zweikampf, klar im Passspiel und vor allem gnadenlos im Abschluss. Vier Treffer standen am Ende auf der Anzeigetafel, Ausdruck einer Mannschaft, die ihre Chancen konsequent nutzt.

Tatsächlich sorgten 1.250 Zuschauer für einen würdigen Rahmen dieses Spitzenspiels. Die Atmosphäre trug ihr Übriges dazu bei, dass Pewsum mit hoher Intensität auftrat und die Partie früh in die gewünschte Richtung lenkte.

Defensive Stabilität als Fundament

Neben der Offensivstärke war es einmal mehr die defensive Organisation, die den Unterschied machte. Gegen einen Verfolger, der bislang 72 Treffer erzielt hatte, ließ Pewsum nichts anbrennen. Großefehn fand kaum Mittel gegen die kompakte und leidenschaftliche Abwehrarbeit des Tabellenführers.

„Über 1.000 Zuschauer haben uns effizient vor dem Tor gesehen und defensiv waren wir mit großer Leidenschaft am Werk“, erklärte Petersen. Die Zahlen geben ihm recht: Zehn Gegentore in 23 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Auch im Topspiel blieb die Defensive makellos – ein weiterer Beleg für die Ausgewogenheit im Spiel des Spitzenreiters.

Klare Verhältnisse an der Spitze

Mit dem 4:0 im direkten Duell wächst der Abstand auf den ersten Verfolger weiter an. Pewsum steht nun bei 65 Punkten und bleibt ungeschlagen, während Großefehn trotz einer starken Saison einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen musste.

In einer Liga, in der sich dahinter mehrere Mannschaften um die weiteren Plätze streiten – von SV Wallinghausen (41 Punkte) über SV Hage (40) bis hin zu Concordia Ihrhove (33) – scheint an der Spitze zunehmend Klarheit einzukehren. Pewsum marschiert mit beeindruckender Konstanz voran.

Das Topspiel wurde so zur eindrucksvollen Bestätigung einer bislang außergewöhnlichen Saison. Vor großer Kulisse, mit Effizienz im Angriff und Leidenschaft in der Defensive setzte TuS Pewsum ein deutliches Zeichen – und untermauerte, dass der Weg zur Meisterschaft in dieser Spielzeit nur über den Spitzenreiter führt.