Vor 1230 Fans: Karpfham setzt sich die Krone auf - Thyrnau steigt ab

Der letzte Spieltag in der Kreisliga Passau versprach Spannung - und diese lieferten die Teams auch grandios! Im direkten Duell um die Meisterschaft trennten sich Karpfham und Salzweg mit 1:1 - somit ist das Karpfhamer Meisterstück perfekt. Im Keller fehlte Thyrnau nur ein Treffer, um sich in die Relegation zu ballern, doch die Exl-Truppe kam gegen Tittling nicht über ein Unentschieden hinaus und muss nun den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten. Hohenau sicherte sich durch einen Sieg gegen Schönberg hingegen das Ticket für die Relegation.
Herzlichen Glückwunsch TSV Karpfham! Doch die erste dicke Chance zur Führung gehörte hier den Gästen. In der 26. Minute bekam Salzweg die Möglichkeit, vom Elfmeterpunkt das 1:0 zu erzielen, doch der Strafstoß ging über die Querlatte. Fünf Minuten später in Minute 31. bebte dann Karpfham, den 1230 Zuschauer sahen den Führungstreffer von Andrei Ratiu, der den Ball nach Vorarbeit von Maximilian Dörfler nur noch ins leere Tor schieben musste. Im zweiten Durchgang stand die Verteidigung der Hausherren sattelfest, die "Karpfen" ließen kaum Chancen zu. In der 93. Spielminute mussten sie zwar noch den Ausgleichstreffer hinnehmen, doch zwei Minuten später war das Spiel zu Ende und es gab kein Halten mehr.
Thyrnau begann viel aktiver und wacher als die Gäste. Man sah sofort den Willen, dass die SG einen Sieg einfahren wollten. Der Einsatz wurde in der 27. Spielminute belohnt. Routinier Christian Resch hängte einen Freistoß wunderschön in die Maschen. Die Führung war zur Pause absolut verdient, von Tittling kam kaum etwas. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste aber auch aktiver und kamen in der 51. Minute zum Ausgleich. Ein schnell ausgeführter Freistoß überrumpelte die Hausherren, Sebastian Bauer umkurvte den Keeper und schob ins leere Tor ein. In den letzten 20 Minuten gab es totales Powerplay von Thyrnau, doch das so wichtige Tor wollte nicht mehr fallen
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Ein Spiel, bei dem ein Blick auf die Highlights reichen und man weiß, wie spannend und aufregend das war. Eine Rote Karte, ein verschossener und ein verwandelter Elfer, eine Ampelkarte und ein Traumtor. Hier gab´s Alles! In der 34. Minute waren es die Schönberger, die in Führung gingen, ein perfekter Steckpass von Argjent Mustafa fand Felix Kern und der vollendete gekonnt durch die Hosenträger vom Keeper. Tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann ein Elfmeterpfiff für Hohenau - Adnan Salkic verhindert per Handspiel ein Tor und wird vorzeitig duschen geschickt. Den fälligen Elfmeter schnappte sich Jakob Moosbauer und setzte die Kugel in die Maschen. Nach der Pause nutzte Hohenau einen Fehler vom Keeper, der über die Murmel schlug: Alexander Fuchs bedankte sich und schob den Ball ins leere Tor. Danach war es ein brutaler Fight und ein hochspannendes Spiel. In der 79. Minute hatte Schönberg die dicke Chance auf den Ausgleich, doch Felix Kern verfehlte das Gehäuse vom Elfmeterpunkt deutlich. Den sehenswerten Schlusspunkt setzte in der 94. Spielminute Alexander Fuchs mit einem Traumtor aus 30 Metern. In Minute 96. verabschiedete sich Alexander Hofmann noch mit Gelb-Roten Karte und danach war Schluss. Da Thyrnau nicht gewinnen konnte, sind mit diesem Ergebnis beide Teams in der Relegation.
Die Ergebnisse der weiteren Partien: