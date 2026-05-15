Vor 1230 Fans: Karpfham setzt sich die Krone auf - Thyrnau steigt ab

Der Meistercoach lebe hoch! Reini Völdl wird kräftig durchgeschüttelt! – Foto: Geisler

Der letzte Spieltag in der Kreisliga Passau versprach Spannung - und diese lieferten die Teams auch grandios! Im direkten Duell um die Meisterschaft trennten sich Karpfham und Salzweg mit 1:1 - somit ist das Karpfhamer Meisterstück perfekt. Im Keller fehlte Thyrnau nur ein Treffer, um sich in die Relegation zu ballern, doch die Exl-Truppe kam gegen Tittling nicht über ein Unentschieden hinaus und muss nun den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten. Hohenau sicherte sich durch einen Sieg gegen Schönberg hingegen das Ticket für die Relegation.





Herzlichen Glückwunsch TSV Karpfham! Doch die erste dicke Chance zur Führung gehörte hier den Gästen. In der 26. Minute bekam Salzweg die Möglichkeit, vom Elfmeterpunkt das 1:0 zu erzielen, doch der Strafstoß ging über die Querlatte. Fünf Minuten später in Minute 31. bebte dann Karpfham, den 1230 Zuschauer sahen den Führungstreffer von Andrei Ratiu, der den Ball nach Vorarbeit von Maximilian Dörfler nur noch ins leere Tor schieben musste. Im zweiten Durchgang stand die Verteidigung der Hausherren sattelfest, die "Karpfen" ließen kaum Chancen zu. In der 93. Spielminute mussten sie zwar noch den Ausgleichstreffer hinnehmen, doch zwei Minuten später war das Spiel zu Ende und es gab kein Halten mehr.

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. Thyrnau begann viel aktiver und wacher als die Gäste. Man sah sofort den Willen, dass die SG einen Sieg einfahren wollten. Der Einsatz wurde in der 27. Spielminute belohnt. Routinier Christian Resch hängte einen Freistoß wunderschön in die Maschen. Die Führung war zur Pause absolut verdient, von Tittling kam kaum etwas. Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste aber auch aktiver und kamen in der 51. Minute zum Ausgleich. Ein schnell ausgeführter Freistoß überrumpelte die Hausherren, Sebastian Bauer umkurvte den Keeper und schob ins leere Tor ein. In den letzten 20 Minuten gab es totales Powerplay von Thyrnau, doch das so wichtige Tor wollte nicht mehr fallen