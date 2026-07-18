Vor 1200 Zuschauern: Regionalligist unterliegt Bundesligist

Nach den ersten drei Sommertests war der SGV bereits durch ein anspruchsvolles Programm gegangen: 2:2 gegen den Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, ein wildes 4:4 gegen den Karlsruher SC und zuletzt ein klares 1:6 gegen Hoffenheim II. Nun kam mit der Bundesliga-Mannschaft der TSG noch einmal ein anderer Maßstab. Für Trainer Kushtrim Lushtaku war diese Partie deshalb weniger Ergebnisprüfung als Belastungstest unter höchstem Tempo.

Hoffenheim ging nach 30 Minuten durch Tim Lemperle in Führung. Bis dahin hatte Heilbronn-Freiberg versucht, kompakt zu bleiben und die Räume nicht zu früh zu öffnen. Kurz nach der Pause erhöhte Mats Rots auf 0:2, in der 76. Minute stellte Deniz Zeitler den Endstand her. Ein 0:3 gegen einen Gegner dieser Kategorie ist kein Makel, sondern ein realistischer Befund: Der SGV bekam aufgezeigt, wie klein die Zeitfenster gegen Spitzenteams werden und wie sauber jede Entscheidung vorbereitet sein muss.

Für Lushtaku zählt nun, welche Schlüsse seine Mannschaft aus diesem schweren Abschnitt zieht. Gegen Großaspach und Karlsruhe zeigte Freiberg Moral und offensive Antworten, gegen Hoffenheim II und Hoffenheim wurden Grenzen sichtbar. Genau dafür ist eine Vorbereitung da: um Widerstände nicht erst im Ligabetrieb kennenzulernen.