Vor 1200 Zuschauern: Ettmannsdorf gewinnt hochdramatisch

Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II darf weiter auf die Rückkehr in die Bezirksliga hoffen. – Foto: Thomas Schneider

Dramatische Spielverläufe gab es in der diesjährigen Relegation ja schon zuhauf. Ein weiteres Kapitel reihte sich am Dienstagabend ein. Eine stattliche Kulisse von knapp 1.200 Zuschauern in Altenschwand sah, wie das Erstrundenspiel in der Bezirksliga-Relegation zwischen der SpVgg Mitterdorf und dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf II sowohl nach 90 Minuten als auch nach der Verlängerung keine Tore und somit keinen Sieger fand. Und wie im Elfmeterschießen allen Mitterdorfer Schützen die Nerven durchgingen. Die SpVgg muss ihren Aufstiegstraum begraben, während die Reise für Ettmannsdorfs Landesliga-Reserve weitergeht. Am kommenden Freitag geht's in Runde 2 nach Altenthann, Gegner ist der FC Thalmassing.



Die Geschichte der erste Halbzeit ist schnell erzählt. Ettmannsdorf war mehr am Ball, machte mehr fürs Spiel; Mitterdorf lauerte auf Umschaltmomente und operierte viel mit langen Bällen. Drei ungefährliche Abschlüsse (12./13./30.) sowie ein Versuch aus 45 Metern, der links am verwaisten Tor vorbeiflog (45.), waren auf SpVgg-Seite das höchste der Gefühle. Die Schwandorfer machten aus ihrem Ballbesitz jedoch auch relativ wenig. Dennoch verzeichneten sie die klareren Torchancen. Alexandru Dragut (19.) hatte Pech, dass sein Schuss aus elf Metern den Mitterdorfer Verteidiger traf. Fabio Flauger (24.) und Tobias Jobst (45.) fehlte indes das nötige Zielwasser.



Nach dem Seitenwechsel mehrten sich die Chancen für die Landesliga-Reserve, die dem Führungstor immer näher kam. Lukas Jobst (48.) sowie der nach einer Ecke „blanke“ Kapitän Jurij Litke (54.) köpften am SpVgg-Tor vorbei. Kurz darauf scheiterte Lukas Fischer ebenfalls mit dem Kopf an Keeper Jurasi (57.). Später hüpfte ein hoher Ball auf und fand so den Weg zu Dragut, der freistehend den Verteidiger anschoss. Diese Drangphase der Blauweißen überstand Mitterdorf unbeschadet. Allerdings wurde es für die SpVgg so richtig heikel, als David Weiß nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah (65.). Weiterhin lauerten Kufner, Bräu & Co. auf Konter. Mehr als ein zu steiler Steckpass (60.) sowie ein abgeblockter Schuss von Vladimir Kovacevic (63.) noch vor dem Platzverweis war nicht drin.





Es ging in die Verlängerung. Und dort schlug das Pendel plötzlich um. Nun witterten die zahlenmäßig dezimierten, aber aufdrehenden Mitterdorfer Morgenluft. Dustin Weikl setzte sich nahe der Grundlinie durch und traf das Außennetz (99.), und Tobias Lorenz schoss einen Querball in die Arme des Keepers (103.). Auf der Gegenseite flog Fischers Volleyabnahme weit drüber (114.). Ab Minute 115 und einer weiteren Ampelkarte (Milos Ivic wegen Meckern) sah sich der Vizemeister der Kreisliga Ost sogar in doppelter Unterzahl.



Diesen Umstand konnte Ettmannsdorf, das kurz vor Schluss selbst Gelb-Rot sah (Tobias Götz/Foulspiel), nicht für sich nutzen. Die Entscheidung musste also im Elfmeterschießen fallen. Dort wurde es kurios. Alle Mitterdorfer verschossen – Schmid und Bräu scheiterten an Tormann Moritz Fruth, Lorenz traf die Latte – während die Ettmannsdorfer Schützen Plank, Rizos und Dragut allesamt verwandelten. Nach nur sechs Strafstößen fand dieser Relegations-Krimi ein Ende.