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Vor 1040 Fans: Harmloses Sallach muss zurück in die Kreisliga
Der TV Geisenhausen behält in Wörth/Isar verdient mit 2:0 die Oberhand und muss nun gegen den SV Hutthurm ran
von Thomas Seidl · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser
Der TV Geisenhausen hatte in Wörth/Isar Grund zur Freude – Foto: P. Freund
Nach nur einem Jahr muss der SV Sallach zurück in die Kreisliga. Vor 1.040 Zuschauern ließ die Biersack-Elf in Wörth/Isar gegen den TV Geisenhausen jegliche Durchschlagskraft vermissen und zog daher folgerichtig mit 0:2 (0:1) den Kürzeren. Die Bogner-Mannen verteidigten konzentriert und verzeichneten ein Chancenplus, so dass der Sieg vollauf in Ordnung ging.
Königbauer, Eller & Co. müssen nun am Freitag (Anstoß: 19 Uhr) in Roßbach gegen den SV Hutthurm ran. Der Sieger spielt kommende Saison definitiv in der Bezirksliga. Der Verlierer muss hoffen, dass der FC Ergolding den Sprung in die Landesliga schafft.
Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Ein Geisenhausener Stürmer kam am Fünfmeterraum ans Leder, konnte abgeblockt werden, doch der Abpraller kam zu Lorenz Obermeier, der überlegt zum 1:0 (6.) einschob. In der Folgezeit agierten die Bogner-Schützlinge sehr diszipliniert, zogen sich teilweise mit allen Spielern in die eigene Hälfte zurück und lauerten auf Konter. Sallach hatte ein Plus an Ballbesitz, konnte sich aber nur ganz sporadisch gefährlich in Szene setzen. Da auch der TVG seine wenigen Konteraktionen zu schlampig vortrug, sahen die Zuschauer bis zum Seitenwechsel eine ziemlich langweilige und niveauarme Begegnung.
Zu Beginn des zweiten Abschnitts änderte Geisenhausen seine Strategie. Man setzte Sallach mit hohem Pressing unter Druck und kam prompt zu hervorragenden Möglichkeiten: Ein SVS-Befreiungsschlag prallte vom Körper von Jonas Maier an die Latte (52.). Wenig später kreuzte Ibragim Aliev alleine vor Torhüter Ludwig Räuschl auf, der mit einem starken Reflex den zweiten Gegentreffer verhinderte. Ein abgefälschter Distanzschuss von Martin Lehrhuber flog nur knapp über den Kasten (56.). Auf der Gegenseite hatte Fernando Stuber nach einem schönen Spielzug den Ausgleich auf dem Fuß, bracht die Kugel jedoch nicht am gut reagierenden Elias Soffietti vorbei (68.). Die Vorentscheidung war dann in der 78. Spielminute fällig: Geisenhausen spielte einen Angriff sauber zu Ende und Mario Ulbrich versenkte die Murmel aus halblinker Position mit einem wuchtigen Schuss zum 2:0. Sallach konnte sich nicht mehr aufbäumen und hatte sogar noch Glück, dass Aliev kurz vor Schluss einen an ihm selbst verursachten Elfmeter am Kasten vorbeischob.