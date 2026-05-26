Vor 1040 Fans: Harmloses Sallach muss zurück in die Kreisliga Der TV Geisenhausen behält in Wörth/Isar verdient mit 2:0 die Oberhand und muss nun gegen den SV Hutthurm ran von Thomas Seidl · Heute, 20:10 Uhr · 0 Leser

Der TV Geisenhausen hatte in Wörth/Isar Grund zur Freude – Foto: P. Freund

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Nach nur einem Jahr muss der SV Sallach zurück in die Kreisliga. Vor 1.040 Zuschauern ließ die Biersack-Elf in Wörth/Isar gegen den TV Geisenhausen jegliche Durchschlagskraft vermissen und zog daher folgerichtig mit 0:2 (0:1) den Kürzeren. Die Bogner-Mannen verteidigten konzentriert und verzeichneten ein Chancenplus, so dass der Sieg vollauf in Ordnung ging.



Königbauer, Eller & Co. müssen nun am Freitag (Anstoß: 19 Uhr) in Roßbach gegen den SV Hutthurm ran. Der Sieger spielt kommende Saison definitiv in der Bezirksliga. Der Verlierer muss hoffen, dass der FC Ergolding den Sprung in die Landesliga schafft.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Ein Geisenhausener Stürmer kam am Fünfmeterraum ans Leder, konnte abgeblockt werden, doch der Abpraller kam zu Lorenz Obermeier, der überlegt zum 1:0 (6.) einschob. In der Folgezeit agierten die Bogner-Schützlinge sehr diszipliniert, zogen sich teilweise mit allen Spielern in die eigene Hälfte zurück und lauerten auf Konter. Sallach hatte ein Plus an Ballbesitz, konnte sich aber nur ganz sporadisch gefährlich in Szene setzen. Da auch der TVG seine wenigen Konteraktionen zu schlampig vortrug, sahen die Zuschauer bis zum Seitenwechsel eine ziemlich langweilige und niveauarme Begegnung.



