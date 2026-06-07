Vor 1000 Zuschauern: Werden dreht Kellerkrimi, SGS steigt ab

Werden hält die Klasse. – Foto: Cindy Jahn

Die Voraussetzungen für einen knallharten Showdown waren gegeben: Der Sieger würde die Klasse halten, der Verlierer den Gang in die Bezirksliga antreten müssen. Die bessere Ausgangslage hatte aber auf dem Papier die SG Essen-Schönebeck die auswärts beim SC Werden-Heidhausen mit einem Remis zumindest vor dem Kontrahenten blieben würden.

Der frühe Rückstand schockte die Gastgeber allerdings nicht. Werden übernahm in der Folge zunehmend die Kontrolle, tat sich gegen die kompakte Defensive der Schönebecker jedoch schwer. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit vergab Max Richter, der eine Hereingabe am zweiten Pfosten neben das Tor setzte (24.). Kurz vor der Pause vergab Niklas Cirkovic eine vielversprechende Möglichkeit für die die Werdener.

Die Gäste erwischten den deutlich besseren Start. Bereits nach sechs Minuten setzte sich Erion Abazi auf der rechten Seite durch und bediente Luiz-Simon Kreisköther, der am ersten Pfosten nur noch einschieben musste.

Roß wird zum Löwentaler Helden

Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber die aktivere Mannschaft, während die SGS auf Konter lauerte. Die große Chance zur Vorentscheidung vergab Samuel Pozniak in der 66. Minute. Nach einem Ballverlust von Björn Homberg lief der SGS-Angreifer allein auf Marcel Niehaus zu, scheiterte jedoch am Schlussmann des SC.

Diese Szene sollte sich rächen. Nachdem Tom Leon Roß erst wenige Minuten zuvor eingewechselt worden war, brachte er die Hausherren mit einem direkt verwandelten Freistoß zurück ins Spiel (74.). Der Ausgleich sorgte für neue Hoffnung bei den Hausherren, während Schönebeck gegen die mitreißende Stimmung nun allmählich in Bredouille geriet.

In der Schlussphase drängte Werden auf den entscheidenden Treffer. Als bereits alles auf ein Remis hindeutete, erhielten die Gastgeber in der 89. Minute erneut einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Wieder trat Roß an und versenkte den Ball erneut direkt im Netz.

Während die Werdener Spieler und Fans den späten Siegtreffer frenetisch feierten, herrschte nach dem Schlusspfiff auf der Gegenseite bittere Gewissheit. Der SC Werden-Heidhausen hält die Klasse, die SG Essen-Schönebeck muss auf Tabellenplatz 14 den Gang in die Bezirksliga antreten.

SC Werden-Heidhausen – SG Essen-Schönebeck 2:1

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider (69. Gianluca Carlo Nava), Niklas Cirkovic, Lennart Paul Richard Konietzko, Laurens Elias Grünewald (85. Christfired Chisom Emmanuele), Björn Homberg, Tobias Alexander Jerghoff (55. Antoine Pierre Feld), Linus Thamm (66. Tom Leon Roß), Moritz Alexander Stöber, Max Richter, Justus Morten Becker (55. Jamal Daniel Werner) - Trainer: Danny Konietzko

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Dennis Czok, Antony Brai, Erion Abazi (64. Niklas Parsch), David Lenze (89. Sebastian Neusser), Yassine Bentaleb (89. Yasar Cakir), Volodymyr Honcharov, Samuel Pozniak (78. Bryan Asagwara), Luiz-Simon Kreisköther, Dennis Wibbe (46. Henri Kvesa) - Trainer: Olaf Rehmann

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 1000

Tore: 0:1 Luiz-Simon Kreisköther (6.), 1:1 Tom Leon Roß (74.), 2:1 Tom Leon Roß (90.)