Vondi-Cup: Fünfte Auflage des Turniers für einen Unvergessenen Beim ASV Süchteln wurde am Samstag zum fünften Mal der Vondi-Cup ausgetragen. Damit wird nicht nur an den viel zu früh verstorbenen Philip von der Bank erinnert, es wird auch noch Gutes getan. Das bleibt auch der Politik nicht verborgen. von Sascha Köppen · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: ASV Süchteln (3)

Auch nach über sechs Jahren fehlen der FuPa-Redaktion noch immer die Worte, wenn wir an Philip von der Bank denken. Denn in unserer Mitte war "Vondi" ein besonderer Kollege, der für immer einen festen Platz in unseren Herzen hat, auch wenn sein Lachen leider nicht mehr unser tägliches Leben begleitet. Das geht aber nach wie vor nicht nur uns so, sondern auch vielen Menschen bei seinem Ex-Klub ASV Süchteln, der auch in diesem Jahr wieder zum "Vondi-Cup" einlud, zu einem Turnier, bei den an Philip gedacht werden soll, aber auch Spenden für den guten Zweck gesammelt werden. Am Samstag ging bereits die fünfte Auflage über die Bühne.

Der Hitze getrotzt Auch der Vondi-Cup konnte dabei der unmenschlichen Hitze kaum entgehen. "Das hat den einen oder anderen schon vom Besuch abgehalten, es war in den Vorjahren schon voller. Aber wir haben es trotzdem durchgezogen, und die Spieler haben dann überwiegend gesagt, dass es eigentlich ging", erzählt Robert Schulz, der als langjähriger Teammanager der Zweiten beim ASV mal wieder mit der Organisation beschäftigt war, und damit einen großen Teil dazu beiträgt, dass auch Gutes getan werden kann.

Auf die Hitze hat der Veranstalter aber nicht nur angemessen, sondern vorbildlich reagiert. "Wir haben die Spielfelder verkleinert, Pavillons aufgestellt und dort überall Eimer mit Eiswasser platziert, um Abkühlung zu ermöglichen. Zudem haben wir den ganzen Tag über Wasser gratis ausgegeben. Das hat sich zwar auf den gesammelten Betrag sicher etwas negativ ausgewirkt, aber da geht die Gesundheit absolut vor", stellt Schulz klar, der das Turnier seit Jahren mit Joe Recker, Philipp Schiffer, Toni Weis gemeinsam auf die Beine stellt. Ein Engagement, das auch der Politik nicht verborgen geblieben ist. So fand auch Viersens Bürgermeister Christoph Hopp den Weg zum Vondi-Cup, und ließ hinterher auf seinem Facebook-Account wissen: "Ein Termin hat mich dabei besonders bewegt: der Vondi-Cup. Aus Trauer ist etwas entstanden, das Gemeinschaft stiftet, Menschen zusammenbringt und Erinnerung lebendig hält. Das ist weit mehr als ein Turnier. Es ist ein Zeichen dafür, dass Freundschaft über den Tod hinaus trägt und dass ein Mensch nicht vergessen wird, solange andere seinen Namen mit Leben füllen."

Christoph Hopp (Mitte) mit den Organisatoren.