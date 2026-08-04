"Von ‚zufrieden‘ zu sprechen, wäre allerdings nicht korrekt" Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt muss Trainer Yannick Zierden 17 Neue integrieren. von red · Heute, 17:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sandro Henßchen

Der CfB Ford Niehl hat eine nervenaufreibende Spielzeit hinter sich und sicherte den Verbleib in der Bezirksliga nur dank des um ein einziges Tor besseren Torverhältnisses. In das fünfte Bezirskliga-Jahr in Serie geht das Team von Trainer Yannick Zierden nun mit einem völlig veränderten Gesicht.

Ein Mentalitätsproblem im Abstiegskampf Dass es am Ende überhaupt für ein weiteres Jahr im Verrechnungshaus der Bezirksliga 1 reichte, war ein echtes Drama auf der Zielgeraden. Der erst 25-jährige Yannick Zierden hatte die Mannschaft in einer brenzligen Situation erst neun Spieltage vor dem Ende der Saison übernommen, nachdem er zuvor als Co-Trainer fungiert hatte. Der Coach blickt mit gemischten Gefühlen auf die Wochen des Zitterns zurück: „Im Nachhinein können wir erst mal tief durchatmen. Die letzten neun bis zehn Wochen der Saison sowie die Zeit danach waren extrem intensiv. Am Ende haben wir unser Ziel erreicht – völlig egal wie. Von ‚zufrieden‘ zu sprechen, wäre allerdings nicht korrekt. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir den Klassenerhalt in dem einen oder anderen Spiel in der Mitte der Rückrunde schon deutlich früher hieb- und stichfest gemacht hätten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in dieser Phase ein Mentalitätsproblem sowie eine hohe Abwesenheitsrate bei den Spielen und im Training hatten. Aber am Ende schreibt der Sport eben genau solche Geschichten.“

Verlust der Top-Scorer und 17 neue Gesichter Die größte Baustelle dürfte für das neue Spieljahr in der Angriffsreihe liegen. Mit 59 geschossenen Toren war die Ausbeute in der vergangenen Spielzeit ohnehin nicht unbedingt das Prunkstück der Niehler. Erschwerend kommt hinzu, dass mit Akin Bilgü, Mehdi Reichert, Miles Whitefield und Arnold Koumako gleich vier der fünf besten Torschützen der Vorsaison dem Verein den Rücken gekehrt haben. Um diesen herben Aderlass aufzufangen, stand im Sommer eine enorme Integrationsarbeit an. Punktuell abgeschlossen wurde die Kaderplanung für die anstehende Hinrunde pünktlich zum Vorbereitungsstart mit der Verpflichtung von Nafie Hamdani.