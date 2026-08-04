Der CfB Ford Niehl hat eine nervenaufreibende Spielzeit hinter sich und sicherte den Verbleib in der Bezirksliga nur dank des um ein einziges Tor besseren Torverhältnisses. In das fünfte Bezirskliga-Jahr in Serie geht das Team von Trainer Yannick Zierden nun mit einem völlig veränderten Gesicht.
Dass es am Ende überhaupt für ein weiteres Jahr im Verrechnungshaus der Bezirksliga 1 reichte, war ein echtes Drama auf der Zielgeraden. Der erst 25-jährige Yannick Zierden hatte die Mannschaft in einer brenzligen Situation erst neun Spieltage vor dem Ende der Saison übernommen, nachdem er zuvor als Co-Trainer fungiert hatte.
Der Coach blickt mit gemischten Gefühlen auf die Wochen des Zitterns zurück: „Im Nachhinein können wir erst mal tief durchatmen. Die letzten neun bis zehn Wochen der Saison sowie die Zeit danach waren extrem intensiv. Am Ende haben wir unser Ziel erreicht – völlig egal wie. Von ‚zufrieden‘ zu sprechen, wäre allerdings nicht korrekt. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir den Klassenerhalt in dem einen oder anderen Spiel in der Mitte der Rückrunde schon deutlich früher hieb- und stichfest gemacht hätten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir in dieser Phase ein Mentalitätsproblem sowie eine hohe Abwesenheitsrate bei den Spielen und im Training hatten. Aber am Ende schreibt der Sport eben genau solche Geschichten.“
Die größte Baustelle dürfte für das neue Spieljahr in der Angriffsreihe liegen. Mit 59 geschossenen Toren war die Ausbeute in der vergangenen Spielzeit ohnehin nicht unbedingt das Prunkstück der Niehler. Erschwerend kommt hinzu, dass mit Akin Bilgü, Mehdi Reichert, Miles Whitefield und Arnold Koumako gleich vier der fünf besten Torschützen der Vorsaison dem Verein den Rücken gekehrt haben.
Um diesen herben Aderlass aufzufangen, stand im Sommer eine enorme Integrationsarbeit an. Punktuell abgeschlossen wurde die Kaderplanung für die anstehende Hinrunde pünktlich zum Vorbereitungsstart mit der Verpflichtung von Nafie Hamdani.
Zierden sieht das neue Aufgebot für die kommenden Monate gerüstet: „Aktuell sehe ich vorerst keinen Handlungsbedarf mehr. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Kader und haben quasi pünktlich zum Vorbereitungsstart unsere Kaderplanung für die Hinrunde abgeschlossen. Wir werden sehen, wie konkurrenzfähig wir im Laufe der kommenden Monate sein werden und ob wir im Winter noch mal an ein, zwei Stellschrauben drehen müssen.“
Die harte Arbeit für das neue Jahr begann am 21. Juli mit der ersten gemeinsamen Einheit auf dem Trainingsplatz. Zuvor mussten die Akteure bereits ein straffes dreiwöchiges Pensum ohne Ball absolvieren. „Wir haben am 21. Juli unser erstes Mannschaftstraining absolviert, damit die Köpfe der Jungs frei werden und sie wieder richtig Spaß am Fußball bekommen. In den drei Wochen davor haben sie den Laufplan hervorragend durchgezogen, sodass wir eine fitte Grundlage besitzen und uns jetzt voll auf das Sportliche konzentrieren können. Der Fokus liegt nun ganz klar darauf, aus dem zusammengewürfelten Haufen von Neuzugängen und etablierten Spielern eine echte Einheit zu formen“, berichtet der Trainer vom aktuellen Stand des Aufgalopps.
Für die neue Spielzeit backt der CfB erst einmal kleinere Brötchen, zumal die Liga mit starken Konkurrenten besetzt ist. „Die letzte Saison hat eindrucksvoll gezeigt, wozu Aufsteiger in der Lage sein können und wie verdammt schwer der Klassenerhalt gleichzeitig ist – Frielingsdorf und Brühl sind da die perfekten Beispiele. Ich glaube fest daran, dass Weiler Volkhoven absolut konkurrenzfähig sein und die Liga ordentlich aufmischen wird. Das Rennen um den Titel wird für mich am Ende aber Hohkeppel II machen, da die Qualität im Verein einfach brutal ist. Aber auch die Konkurrenten aus der Nachbarschaft, DJK Südwest und die Rheindörfer, werden da ein gewichtiges Wörtchen mitreden", so Zierden, auch wenn eine genaue Prognose schwierig sei.
Für das eigene Team hat die Integration von 17 neuen Spielern, die zum Teil noch ohne Bezirksliga-Erfahrung sind, die oberste Priorität. „Das ist einfach eine komplett andere Welt. Trotzdem bleibt unser oberstes Ziel ganz klar der Klassenerhalt – und den wollen wir bitteschön ein bisschen früher und deutlicher eintüten als in der letzten Saison.“