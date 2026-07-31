Von Zündstoff und Raketen

Neben Fabian Schnellhardt hat Heiligenstadt mit Ole Hoch nun einen weiteren Unterschiedsspieler, so BW-Trainer Marcus Dörfer. – Foto: © Rocco Menger

Wenn am Samstag die neue Thüringenliga-Saison angepfiffen wird, steht am Fuße des Kyffhäusers gleich ein Duell im Fokus. Der SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen empfängt den Oberliga-Absteiger 1. SC 1911 Heiligenstadt – und damit einen Gegner, der nicht nur aufgrund seiner sportlichen Qualität als Mitfavorit gehandelt wird. Zusätzliche Würze erhält die Partie jedoch durch die Personalie auf der Gästebank.

Denn dort sitzt mit Alexander Ludwig ausgerechnet der Mann, der die Geschicke der Blau-Weißen in den vergangenen fünf Jahren lenkte. Sein kurzfristiger Wechsel nach Heiligenstadt unmittelbar vor Beginn der Sommervorbereitung überraschte viele im Umfeld des Vereins. Viel Zeit zum Grübeln blieb den Verantwortlichen allerdings nicht. Mit Marcus Dörfer präsentierten die Nordthüringer zügig einen erfahrenen Nachfolger, der bereits in der Oberliga an der Seitenlinie stand – und für seine neue Aufgabe einiges auf sich nimmt. Dreimal pro Woche fährt der Fußball-Enthusiast rund 250 Kilometer hin und zurück, um das Training in Bad Frankenhausen zu leiten.

Auch abseits des Platzes habe sich das Team Stück für Stück gefunden. „Das Kennenlernen lief vor allem über Kommunikation. Ich rede viel mit den Spielern, wir nehmen uns Zeit für Einzelgespräche und lernen uns gegenseitig kennen. Auch dieser Prozess ist nie abgeschlossen. Es macht richtig Spaß.“

Die ersten Wochen stimmen den neuen Coach optimistisch. „Die Jungs haben voll mitgezogen. Natürlich gab es Themen wie Urlaub, Verfügbarkeit oder kleinere Muskelverletzungen – das betrifft in der Vorbereitung jeden Thüringenligisten“, sagt Dörfer. Vor allem die Entwicklung innerhalb der Mannschaft habe ihm gefallen. „Gerade bei der Intensität war über die Wochen ein klarer Fortschritt zu erkennen. Mit den Trainingseinheiten und den Testspielen bin ich in Summe sehr zufrieden. Eine Entwicklung ist zu erkennen – und die ist ohnehin nie abgeschlossen.“

Positive Motivation statt zusätzlicher Druck

Dass ausgerechnet Alexander Ludwig zum Saisonauftakt auf die andere Seite zurückkehrt, war in der Kabine durchaus präsent – allerdings ohne großes Theater. „Wir haben das gar nicht groß thematisiert. Ich muss die Jungs auch überhaupt nicht motivieren“, verrät Dörfer. Stattdessen spüre er eine besondere Energie bei den Spielern, die bereits unter Ludwig gearbeitet haben.

„Sie wollen ihrem Ex-Trainer zeigen, dass sie eine richtig geile Truppe sind und Gas geben. Man muss sie eher bremsen als anschieben. Das ist aber überhaupt nicht feindselig, sondern eine positive Motivation.“

Respekt vor Heiligenstadts Qualität

Sportlich wartet auf Bad Frankenhausen gleich eine der wohl schwierigsten Aufgaben der Liga. Der Oberliga-Absteiger hat seinen ohnehin starken Kader unter der Woche noch einmal prominent verstärkt. Mit der Rückkehr von Ole Hoch gewann der SCH einen weiteren Akteur mit Regionalliga-Erfahrung hinzu (FuPa Thüringen berichtete). „Mit diesem Transfer haben sie noch einmal eine Rakete gezündet“, findet Dörfer. „Dazu kann man ihnen nur gratulieren. Neben Schnellhardt haben sie jetzt einen weiteren Unterschiedsspieler im Zentrum. Das bringt sie noch einmal einen großen Schritt nach vorne.“

Trotzdem will sich der neue Trainer von den Namen auf dem Spielberichtsbogen nicht beeindrucken lassen. „Keiner weiß nach der Vorbereitung wirklich, wo er steht. Aus Testspielergebnissen kann man wenig herauslesen. Entscheidend ist, die PS auf die Straße zu bekommen.“ Sein Rezept, um den Favoriten zu ärgern, ist klar definiert: „Wir wollen mit maximaler Intensität ins Spiel gehen, Feuer auf den Platz bringen und in jeder Situation unangenehm sein. Gegen einen Gegner mit dieser Qualität darfst du ihm keinen Spaß am Fußball geben. Daran haben wir gearbeitet – vor allem an der Zweikampfführung, natürlich im erlaubten Rahmen.“ Aber auch mit Ball will sich der Gastgeber nicht verstecken. „Wir wollen zielstrebig, gradlinig und mutig spielen und das Spiel möglichst in ihre Hälfte verlagern.“

So verspricht der Thüringenliga-Auftakt gleich am ersten Spieltag reichlich Spannung. Der ambitionierte Oberliga-Absteiger reist mit hohen Erwartungen an den Kyffhäuser – doch Bad Frankenhausen will ausgerechnet gegen den Ex-Trainer zeigen, dass der Umbruch gelungen ist und die Blau-Weißen auch unter Marcus Dörfer bereit sind, in der Thüringenliga eine gute Rolle zu spielen.