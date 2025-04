Von Wellensurfern und Pleitenvögeln

– Foto: Marcel Minar

Für die Mannschaft um Kapitän Niklas Engelhardt gab es vier Niederlagen in Serie. Nun möchte der 1. FC Eichsfeld den Bock umstoßen - ausgerechnet beim FC An der Fahner Höhe. Die Elf um Torjäger Daniel Trübenbach surft allerdings gerade die Erfolgswelle, auch weil "Trübe" trifft wie er will. FuPa Thüringen hat mit dem Torjäger des FCAdFH und dem Eichsfeld-Kapitän gesprochen...

FuPa Thüringen: Hi Daniel, ihr habt aktuell einen starken Lauf. Du selber konntest in der Rückrunde zudem schon zahlreiche Treffer erzielen. Was ist aktuell euer bzw. auch dein Erfolgsrezept?!

Daniel Trübenbach: Der Hauptgrund für unseren derzeitigen Erfolg ist vor allem der Zusammenhalt und die Geschlossenheit der Mannschaft. Der Großteil kennt sich mittlerweile seit Jahren. Da greift ein Rädchen ins andere. Ein zweiter Grund ist, dass wir das Rad nicht neu erfinden wollen. Jeder einzelne weiß, was auf dem Feld von ihm verlangt wird. Tugenden wie Mentalität, körperliche Robustheit und die Bereitschaft, auch mal einen zusätzlichen Meter für den Nebenmann zu gehen, zeichnet uns derzeit ebenso aus. Ein persönliches Erfolgsrezept für mich gibt es eigentlich nicht. Diese Saison meint es mein Körper einfach gut mit mir. So kann ich den Fokus voll auf das Spiel legen. FuPa Thüringen: Niklas, bei euch lief es zuletzt im Vergleich zu Fahner Höhe gar nicht rund. Zuletzt gab es gleich vier Niederlagen. Hast du dafür eine Erklärung?

Niklas Engelhardt: Vier Niederlagen in Folge – das ist eindeutig zu viel. Auch wenn jede Niederlage eigene Ursachen hatte. Wir machen derzeit zu viele einfache Fehler und lassen in entscheidenden Momenten die nötige Konsequenz vermissen. Das ist nicht der Anspruch, den wir an uns selbst haben.

Morgen, 14:00 Uhr FC An der Fahner Höhe Fahner Höhe 1. FC Eichsfeld 1. FC Eichsfeld 14:00 FuPa Thüringen: Nun geht's gegen Fahner Höhe. Was macht dich optimistisch, dass ihr den Bock umstoßt?

Niklas: Fahner Höhe ist aktuell in starker Form, aber gerade das ist auch eine Chance für uns. Ich bin überzeugt, dass wir mit einem klaren Plan und dem nötigen Willen auch dort etwas mitnehmen können. Wir wollen uns weiterentwickeln, auch wenn das in einer schwierigen Phase oft hart ist. Wichtig ist, dass wir als Team geschlossen auftreten und wieder Konstanz in unsere Leistungen bringen. Dann können wir die Saison mit einem positiven Gefühl abschließen.