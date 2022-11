Laurent Jans bei der PK – Foto: paul@lsn.sarl

Von wegen WM: Luxemburg testet am Sonntag gegen Bulgarien Abschluss des Kalenderjahres 2022 für die FLF-Auswahl

Am Eröffnungstag der Weltmeisterschaft in Katar empfängt Luxemburg am Sonntagnachmittag zu einer familienfreundlichen Uhrzeit - um 15 Uhr - Bulgarien zu einem internationalen Freundschaftsspiel. Und machen wir uns nichts vor: hätte sich die FLF-Auswahl für die WM qualifiziert, hätten wir wahrscheinlich vom persischen Golf aus berichtet. So machen wir das aus herbstlichen Gefilden von Kockelscheuer aus, womit wir auch durchaus zufrieden sind.

Der Test vom Donnerstag gegen Ungarn war vor allem vom Ergebnis her gut, auch gaben die im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselten Jungstars wie Lohei, Curci und Co. Aufschluss über ihr doch mehr als beachtliches Leistungsvermögen. Die Personalsituation nach Ungarn und vor Bulgarien hat sich leicht geändert. Während Carlson wieder zur Verfügung steht, wird Moris nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen die Magyaren sicherheitshalber nicht aufgeboten, Schon wird das Tor gegen die Bulgaren hüten. Für Vincent Thill dürfte es auch für einen morgigen Einsatz reichen, die Entscheidung ob Maxime Chanot morgen spielt, wird dagegen erst nach dem heutigen Training gefällt. Bulagrien hat keinen Balakow mehr „Mit Balakow, Iwanow und Co. verfügte Bulgarien zu der Zeit, als ich als Spieler auf sie traf, über Weltklasse-Athleten“ so Luc Holtz. Diese individuelle Klasse fehlt heutzutage aber, doch nach dem der Trainer gewechselt wurde, wird das Team immer besser, auch durch ein besseren Verhalten auf dem Platz: „sie befinden sich in einer positiven Spirale“.

Morgen, 15:00 Uhr Luxemburg Luxemburg Bulgarien Bulgarien 15:00 live PUSH

Wenig Sorgen machte sich der Trainer dagegen, dass die nach ihren tollen Auftritten am Donnerstag viel gelobten Youngsters abheben. Man habe ihnen das positive Gefühl zwar gelassen, doch wenn nötig sei man sich sicher, sie wieder mit beiden Füssen auf den Boden zu bekommen.

Der Elfmeter zum 1-0 aus dem Spiel gegeb Ungarn – Foto: photos.lsn.sarl