Von wegen Spitzenspiel! Gipfeltreffen wird zu einer Machtdemonstration

Der "Bumser" in Torlaune: Keilhaupt schnürt einen Viererpack

Dagegen präsentierten sich die Farnstädter am Sonnabend nicht nur in starker Besetzung, sondern auch in starker Verfassung. Vor allem glänzte einmal mehr Martin "Bumser" Keilhaupt: Mit einem Viererpack katapultierte sich der Angreifer (nun 24 Treffer) an die Spitze der Torjägerliste - vor Teamkollege Julius Schock, der dieses mal "nur" einmal traf.