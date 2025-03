Von wegen jenseits von Gut und Böse

Oliver Späth will nichts von einer vermeintlich langweiligen Rückrunde fernab von Aufstiegshoffnungen und Abstiegssorgen wissen. "Es geht immer um irgendetwas", sagt der Sportliche Leiter des VfB Eppingen, der klar festhält, "ich will immer gewinnen und wenn dass irgendjemand nicht so sehen sollte, dann ist er bei uns an der falschen Adresse."