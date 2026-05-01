Von wegen „austrudeln lassen“

Einsatz auf der Kippe: Stürmer Stefan Stöckl (links) konnte die Woche über nicht trainieren. – Foto: habschied

Der Fußball-Landesligst TSV Jetzendorf hat den Klassenerhalt sicher. Zuhause gegen Memmingen II wollen die Jetzendorfer aber keineswegs Gas rausnehmen.

Mit dem Klassenerhalt in der Tasche kann der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf die letzten Wochen der Saison ohne Druck angehen. Die Mannschaft von Trainer Markus Pöllner will die Sache aber nicht locker ausklingen lassen, sondern am Sonntag (17 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Memmingen II den nächsten Sieg einfahren.

Das Hinspiel entschied Jetzendorf knapp 1:0 für sich, Stefan Stöckl erzielte damals den einzigen Treffer. „Es war ein enges Match, und wir haben lange gebraucht, um sie zu knacken“, erinnert sich Pöllner. Er erwartet auch im Rückspiel ein ausgeglichenes Duell – und hofft, dass seine Mannschaft wie im Nachholspiel in Oberweikertshofen (3:1) erfolgreich ist.

„Wir wollen die Leistung vom Dienstag bestätigen und in unserem Stadion bestmöglich die nächsten drei Punkte holen“, sagt der Jetzendorfer Trainer. „Einfach wird es nicht, weil Memmingen unbedingt punkten muss. Die stecken noch hinten drin und werden alles investieren.“

Die Gäste reisen als Tabellen-15. an und stehen damit auf einem Relegationsplatz. Seit dem vierten Spieltag war die Regionalliga-Reserve nicht mehr besser platziert als Rang 14, der für den Klassenerhalt reichen würde.

Pöllners Kader ist ziemlich ausgedünnt

Für Jetzendorf gilt deshalb: Stabil bleiben und die eigene Qualität auf den Platz bringen. „Wenn wir in unserem Stadion eine gute Bereitschaft zeigen, bin ich mir sicher, dass da etwas drin ist“, sagt Pöllner.

Allerdings muss der TSV der Belastung der vergangenen Wochen trotzen. Die Englischen Wochen machen sich bemerkbar: Hinspieltorschütze Stöckl verpasste die letzten beiden Trainingseinheiten. Auch Leon Nuhanovic plagt sich mit Leistenbeschwerden, sein Einsatz ist offen. Bryan Beyreuther fällt weiterhin aus, beim Verteidiger besteht der Verdacht auf einen Syndesmosebandriss, die finale Diagnose steht noch aus. Zudem fehlt Felix Heckmeier am Wochenende.

Dazu kommen die Langzeitverletzten, Rückkehrer gibt es kaum – lediglich Lorenz Kirmair und Lukas Endres stehen wieder zur Verfügung und sollen zumindest im Kader stehen. Große Änderungen sind daher nicht zu erwarten, eher punktuelle Anpassungen.