„Von vorn bis hinten zu wenig“: FC Penzberg kassiert eine bittere Niederlage beim SV Waldeck Niederlage in Obermenzing von Oliver Rabuser · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Fazlican Verep - hier gegen Lukas Obergrußberger - erwischte auch nicnt seinen besten TagBezirksliga, 5.4.2026, SV Waldeck-Obermenzing vs FC Penzberg 4:2, Fußball. – Foto: Oliver Rabuser

Nach der Halbzeit brach die Leistung des FC Penzberg komplett ein. Am Ende gab es eine Niederlage beim SV Waldeck-Obermenzing.

Nicht selten wird die Einkehr auf dem Gelände der Bezirkssportanlage an der Meyerbeerstraße von gegnerischen Teams nach Verlassen des Kabinentrakts noch für einen kulinarischen Epilog genutzt. Man wird dort nett bewirtet, und alleine die Pizzen auf den Tabletts des Personals laden zum Verweilen ein. Am Ostersonntag akquirierte sich der Besucherkreis im „Gigantelli“ gleichwohl ausnahmslos aus Einheimischen. Denn die Leistung des FC Penzberg war alles andere als gigantisch. Geselliges Beisammensein mag bisweilen schmerzlindernde Wirkung haben. Doch hierfür waren die Umstände nicht die richtigen. Maximilian Bauer flüchtete schnell nach dem Abpfiff mit dem Sportbike nach Hause, und auch Sepp Siegert hielt es nebst Gattin nur noch kurz in der Nachmittagssonne von Obermenzing. Gestern, 15:00 Uhr SV Waldeck Obermenzing SV Waldeck 1. FC Penzberg FC Penzberg 4 2 Die Art und Weise, wie sich der FC nach knapper Pausenführung vom SV Waldeck mit 2:4 hat abfieseln lassen, hat Furchen hinterlassen. Siegert wird der Mannschaft erst während der kommenden Trainingswoche die Meinung geigen. Dann wird die Ansprache mutmaßlich zwei Jota weniger emotional ausfallen, an Deutlichkeit dennoch nichts missen lassen. Präventiv stellte der 58-Jährige in seiner Funktion als Sportlicher Leiter schon mal rhetorisch die Frage, wen man von der aktuellen Belegschaft für die kommende Spielzeit behalten wolle. Der Auftritt vom Sonntag alleinig bewertet, wäre kein valider Gradmesser. Denn dann würde es mit Ausnahme von Tormann Benedikt Zeisel ziemlich mau ausschauen. Penzbergs Fußballteam präsentierte sich grundlos fern von Anspruch und Leistungsvermögen. Insbesondere die zweite Halbzeit wirft Fragen auf.