Von Viktoria Köln zu Türkgücü – Ex-Profi wechselt in die Landesliga Neuzugang für Türkgücü von Tobias Empl · Heute, 10:34 Uhr · 0 Leser

Albion Vrenezi trug zuletzt das Trikot von Viktoria Köln. Sein Vertrag beim Drittligisten wurde vor einem Jahr aufgelöst. Nun hat er sich Türkgücü München angeschlossen, einem Ligakonkurrenten seines Jugendvereins SV Planegg-Krailling. – Foto: IMAGO/Kirchner-Media/TH

Albion Vrenezi ist zurück bei Türkgücü München. Damit trifft der ehemalige Drittliga-Fußballer in der kommenden Landesliga-Saison auf den SV Planegg-Krailling, bei dem er einst in der Jugend ausgebildet wurde.

Albion Vrenezi hat einen neuen Verein. Der ehemalige Fußballer des SV Planegg-Krailling hat beim Landesligisten Türkgücü München unterschrieben – und trifft somit in der neuen Saison auf seinen Ex-Verein aus Planegg, der in der vergangenen Spielzeit den Aufstieg in die Landesliga feiern durfte. Der 32-Jährige hat beim SVP mehrere Jugendmannschaften durchlaufen und in der Saison 2012/13 seine ersten Schritte im Herrenbereich in der Bezirksliga gemacht. Über die Stationen FC Unterföhring (Bayernliga) und FC Augsburg II (Regionalliga Bayern) schaffte Vrenezi schließlich den Sprung in den Profifußball, als er 2017 einen Vertrag beim damaligen Zweitligisten SSV Jahn Regensburg unterschrieb.

In Regensburg blieb er, unterbrochen von einer Leihe zu den Würzburger Kickers, insgesamt vier Jahre, ehe er sich 2021 das erste Mal Türkgücü anschloss. Damals waren die Münchner noch ein ambitionierter Drittligist, der mit namhaften Transfers von sich reden machte und sogar vom Aufstieg in die 2. Liga träumte. Nachdem dieser Plan mit der Insolvenz und dem damit verbundenen Zwangsabstieg krachend gescheitert war, blieb Vrenezi in München und zog zum TSV 1860 weiter. Für den Traditionsverein aus Giesing war er zwei Jahre lang aktiv und trug die prestigeträchtige Nummer zehn. Anschließend wechselte der beidfüßige Offensivspieler ein weiteres Mal innerhalb der 3. Liga, diesmal zu Viktoria Köln. Rückkehr nach Planegg Vor gut einem Jahr wurde sein Vertrag in Köln aufgelöst. Nach einer Fußballpause war Vrenezi zuletzt in der Kleinfeld-Liga Icon League aktiv. Nun kehrt er in den Amateurbereich zurück, den er aus den Anfangsjahren seiner Laufbahn bereits gut kennt. Der Transfer unterstreicht die Ambitionen des Münchner Klubs, der nach zwei Abstiegen in Folge zuletzt angekündigt hatte, die sofortige Rückkehr in die Bayernliga anzustreben.