Von Verbot und Spott bis zum Comeback

Auch die Frauenmannschaft des FC Miesbach gehört der Vergangenheit an, während der SV Parsberg eine landkreisübergreifende Spielgemeinschaft mit dem SV Au praktiziert und in der A-Klasse spielt. In einer Freizeitliga spielten die DJK Darching und der TSV Hartpenning mit einer Spielgemeinschaft. Knapp drei Jahrzehnte, zuletzt in der Bezirksliga, spielte der TSV Weyarn.

Erfolgreiches Team: FC Real Kreuth