Von Upo nach Hahnbach: Bittner wechselt die Lager Der junge Mittelfeldspieler passt perfekt in das Konzept des Bezirksliga-Zweiten von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Neues Gesicht beim SV Hahnbach: Alexander Bittner. – Foto: Verein

Der zweite Matchball soll sitzen: In der Bezirksliga Nord will der SV Hahnbach am Samstag mit einem Auswärtsdreier in Arnschwang die Vizemeisterschaft sichern und somit das Ticket für die Landesliga-Relegation lösen. Zuvor gibt der Verein noch einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 bekannt. Vom benachbarten Ligakonkurrenten SF Ursulapoppenricht wechselt der 22-jährige Mittelfeldmann Alexander Bittner zum SVH.

Bittner verfügt, trotz seines jungen Alters, über die Erfahrung von gut 50 Kreisliga-Spielen für den TuS Rosenberg sowie 26 Bezirksliga-Einsätze für die Sportfreunde Upo. Jetzt sucht der zentrale Mittelfeldspieler eine neue sportliche Herausforderung in Hahnbach. Dort zeigt sich der sportliche Leiter Thorsten Baierlein hocherfreut über die Neuverpflichtung: „Wir wollten Alexander bereits zweimal zu uns holen, jetzt beim dritten Versuch hat es endlich funktioniert. Er passt genau in unser Konzept, mit jungen, ehrgeizigen Spielern aus der näheren Umgebung zu arbeiten. Wir sind absolut von seinen menschlichen und fußballerischen Qualitäten überzeugt und glauben daran, dass Ali sich bei uns zu einem Leistungsträger entwickeln kann.“



Alexander Bittner ist ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler, der sich in der Mannschaft des Trainerduos Freisinger/Geilersdörfer schnell einen Stammplatz erkämpfen will und mit dem jungen Team auch in der neuen Saison guten, attraktiven und erfolgreichen Fußball spielen möchte. Die Kaderplanung beim SV Hahnbach ist kurz vor Saisonende noch nicht ganz abgeschlossen. So sollen zeitnah weitere Neuzugänge bekanntgegeben werden, wie der Verein informiert.





Am Samstag (14 Uhr) kämpft der SVH beim Match in Arnschwang wie erwähnt um den zweiten Tabellenplatz und die Teilnahme an der Landesliga-Relegation. Hierfür ist allerdings ein Sieg im letzten Saisonspiel notwendig. Verfolger FC Wernberg hat sich nämlich auf eine Zähler herangepirscht. Die Hahnbacher Mannschaft wird alle Kräfte mobilisieren, um nach einer herausragenden Saison diesen Erfolg feiern zu können.