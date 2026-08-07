Von Upo nach Ensdorf: Siebert kehrt zu seinen Wurzeln zurück Der ehemalige Bayernligaspieler verlässt den Nord-Bezirksligisten „mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Dominik Siebert ist zurück bei der DJK Ensdorf. – Foto: Valentin Hack

Die DJK Ensdorf hat im Frühjahr über die Relegation die Rückkehr ins Kreisoberhaus geschafft. Dort läuft es für den Aufsteiger zu Saisonbeginn wie am Schnürchen. Nach zwei Spieltagen und Siegen gegen Königstein und in Schirmitz grüßt die Mannschaft von Coach Oliver Eckl sogar von der Tabellenspitze der Kreisliga Süd.



Vor dem kommenden Heimspiel gegen Luhe-Wildenau II kann die DJK nun einen unverhofften und altbekannten Neuzugang in ihren Reihen begrüßen. Dominik Siebert ist zurück! Der 32-jährige Offensivspieler hat schon höherklassige Luft bis hoch zur Bayernliga geschnuppert und greift künftig ein drittes Mal bei seinem Heimatverein an. Zuletzt war Siebert bei den SF Ursulapoppenricht aktiv, für die er noch am vergangenen Wochenende in der Bezirksliga Nord im Einsatz war.

„Mit einem lachenden und einem weinenden Auge“ verabschiedet sich Siebert, wie er selbst sagt, von den Sportfreunden. Gut drei Jahre spielte er für Upo und hatte mit seinem Toren und Assists keinen unerheblichen Anteil am Durchmarsch des Vereins von der Kreisklasse in die Bezirksliga. „Sepp (Nitzbon, d.Red.), dem ganzen Verein und dem Umfeld gilt einfach nur meine Dankbarkeit“, betont Siebert gegenüber FuPa. „Es waren drei schöne Jahre mit zwei Aufstiegen. Da sind viele Freundschaften fürs Leben entstanden.“ Der abgebende Verein lässt den Spieler natürlich nur ungern ziehen und verabschiedet ihn mit folgenden Worten: „Gemeinsam durften wir in dieser außergewöhnlich erfolgreichen Zeit zwei Aufstiege feiern und den Weg bis in die Bezirksliga gehen. Vielen Dank für die unfassbar schönen Jahre in Upo!“



Jetzt geht es für den torgefährlichen Routinier, der bereits von 2011 bis Ende 2013 und von Anfang 2015 bis Ende 2016 für die DJK Ensdorf spielte, zurück zu seinen fußballerischen Wurzeln. „Natürlich ist der Zeitpunkt des Wechsels, bereits nach Saisonbeginn, immer so eine Sache. Allerdings hat mein Gefühl einfach gesagt, dass der Schritt zurück in die Heimat der richtige ist“, stellt Dominik Siebert klar und fügt an: „Ich freue mich riesig, wieder mit meinen Kumpels und teilweise ehemaligen Mitspielern kicken zu können.“ Weitere Stationen des 32-Jährigen waren die DJK Ammerthal, die DJK Gebenbach, der SC Ettmannsdorf und der FV Vilseck. Auch 25 Einsätze in der Bayernliga stehen in seiner Vita.





Für Sieberts neue Mannschaft geht's in der Kreisliga Süd am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel weiter. Kann gegen den SC Luhe-Wildenau II der Traumstart perfektioniert werden? „Nachdem Luhe-Wildenau zuletzt Rieden bezwungen hat, muss auch dem Letzten klar sein, dass sich hier eine Mannschaft gefunden hat, die mehr kann als nur Abstiegskampf. Meine Mannschaft hat in den beiden bisherigen Partien die volle Punktausbeute geschafft. Trotzdem wissen wir, dass wir um jeden Punkt kämpfen müssen. Unsere Personalsituation wird sich so schnell nicht ändern. Daher muss eine geschlossene Mannschaftsleistung zum Erfolg führen. Wir geben wieder alles, damit Punkte zuhause bleiben“, so blickt Ensdorfs Trainer Oliver Eckl voraus auf diese knifflige Aufgabe.