Von Türkspor Augsburg zu Pipinsried: Ullmann wechselt die Lager

"Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Tobias Ullmann ab der kommenden Saison beim FC Pipinsried spielen wird. In der Jugend hat er zusammen mit unserem ehemaligen Spieler Paul Iffarth in Stätzling gespielt. Die bisherige Karriere unserer Neuverpflichtung ging nach der Jugend langsam, aber stetig bergauf. Im Seniorenbereich begann er in der Kreisklasse in Thierhaupten. Danach wechselte er nach Aystetten, wo er zunächst in der Bezirksliga spielte und nach dem Aufstieg in der Landesliga. Nun ist er in der Bayernliga bei Türkspor Augsburg am Ball", gibt der FC Pipinsried zu Protkoll.

Das sagt Tobias Ullmann zu seinem Wechsel nach Pipinsried: "Ich hatte mir Johannes Müller und Roman Langer super Gespräche und da war mir klar, dass ich beim FC Pipinsried den nächsten Schritt in meiner Laufbahn gehen kann und machen will, um mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die Herausforderung und hoffe, dass ich dem Team, dem Verein helfen kann und freue mich auf die Saison in Pipinsried.“ FCP-Sportchef und Kaderplaner Johannes Müller ist von den Fähigkeiten des neuen Mannes vollauf überzeugt: "Tobi ist uns im Hinspiel gegen Türkspor als Zentrumsspieler deutlich aufgefallen. Mit seinem starken linken Fuß hat er für sein Alter bereits eine gute Ruhe am Ball und bringt ein Entwicklungspotenzial mit, welches er bei uns voll entfalten soll. Aus dem Augsburger Raum hatte er das eine oder andere Angebot und wir sind froh, dass wir ihn vom FC Pipinsried überzeugen konnten.“