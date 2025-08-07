Von Türkgücü München in die Kreisliga – FC Fürstenried holt Emre Tunc und Tufan Lacin

Der FC Fürstenried steckt in einer Umstrukturierung. Zuletzt ist den Münchnern mit dem Transfer von Regionalliga-Spieler Emre Tunc ein Coup gelungen.

Der FC Fürstenried besiegte den FC Phönix München im ersten Testspiel der neuen Saison mit 2:1. Beide Tore erzielte ein gewisser Emre Tunc . Tunc? Dieser Name sollte den Amateurfußball-Kennern im Münchner Raum etwas sagen. Der Angreifer kommt für den VfR Garching, den SV Heimstetten und zuletzt für Türkgücü München auf insgesamt 178 Spiele und 34 Tore in der Regionalliga Bayern. In der kommenden Saison wird der 27-Jährige in der Kreisliga auflaufen – ein Ausrufezeichen an die gesamte Liga.

Von Tunc erwartet Yildizhan „viele Tore“ und eine „wichtige Säule für die jungen Spieler“ zu sein. Schon im ersten Spiel begann der Königstransfer des FCF damit und erzielte einen Doppelpack. Nur ein Vorgeschmack auf mehr?

„Um so einen Transfer zu finalisieren, brauchst du eine Connection zu dem Spieler“, verrät Emrah Yildizhan . Und genau diese Verbindung hatte der FCF. Dem sportlichen Leiter ist der Transfercoup gelungen, auch weil der erfahrene Spieler arbeitsbedingt fußballerisch zukünftig kürzertreten muss.

Schon im Jahr 2023 träumte der FC Fürstenried vom Aufstieg in die Bezirksliga. Die bisherigen Anläufe scheiterten jedoch. Im Sommer gab es einige Veränderung beim Kreisligisten. „Es gab eine Umstrukturierung. Wir wollen mit einer jungen Mannschaft um die wichtigen Säulen herum ein starkes Team aufbauen“, erklärte der sportliche Leiter.

„Er hat eine große Erfahrung und ist genau der richtige für die junge Mannschaft“

Emrah Yildizhan über Tufan Lacin, der künftig an der Seitenlinie stehen wird.

Aber nicht nur der Transfer von Tunc sorgte in Fürstenried für Euphorie. Ein weiterer Neuzugang von Türkgücü München soll die Mannschaft formen. Tufan Lacin wird die Mannschaft in der Kreisliga coachen. Der 30-Jährige war zuvor der Co-Trainer von Alper Kayabunar bei Türkgücü München. Kayabunar zog es zum TSV 1860 München II, Lacin ein paar Ligen tiefer in die Kreisliga.

„Er hat eine große Erfahrung und ist genau der richtige für die junge Mannschaft“, sagt Yildizhan. Lacin kennt den Verein, stand in der vergangenen Saison zweimal für zweite Mannschaft des FC Fürstenried auf dem Platz und soll die Umstrukturierung nun leiten. Mit einer jungen und hungrigen Mannschaft geht es für Fürstenried in die neue Kreisliga-Saison.

Alte Haide rüstet auf: Große Konkurrenz in der Kreisliga für Fürstenried

Lautet das Ziel, wie schon in der jüngeren Vergangenheit, Aufstieg? „Wir haben eine Umstrukturierung hinter uns und wollen erstmal ein starkes Team formen. Ein Saisonziel haben wir nicht definiert“, sagt Yildizhan und fügt an: „Natürlich sind wir dennoch alle hungrig auf den Aufstieg.“

Allerdings scheint die Konkurrenz in der diesjährigen Kreisliga größer denn je zu sein. Nicht nur Fürstenried ließ mit dem Tunc-Transfer aufhorchen. Alte Haide hat 23 neue Spieler verpflichtet, Kosova scheiterte im vergangenen Jahr aufgrund von Punktabzügen. „Ich glaube, dass Alte Haide, natürlich Kosova und der TSV 1860 III eine gute Rolle spielen werden“, vermutet Yildizhan. In Fürstenried soll ohne den großen Druck erst einmal eine Einheit entwickelt werden, um das große Ziel Bezirksliga früher oder später realisieren zu können. (lha)