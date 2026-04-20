Von Türk Gücü zum FSV VfB Straubing: Ajeti wechselt die Lager

Manager Tom Gabler (li.) und Vorstand Jürgen Brunner (re.) nehmen Neuzugang Lorik Ajeti in die Mitte – Foto: Verein

Der Youngster durchlief seine fußballerische Ausbildung unter anderem bei der JFG Straubing-Bogen, bevor er im Herrenbereich Fuß seine ersten Erfahrungen sammelte. In der laufenden Saison absolvierte Ajeti bislang 24 Einsätze für Türk Gücü Straubing und gehört beim Bezirksliga-Primus zum Stammpersonal.



"Umso bemerkenswerter ist der Wechsel innerhalb der Stadt: Trotz der sportlich attraktiven Ausgangslage bei seinem bisherigen Verein entschied sich Ajeti bewusst für den Schritt zum FSV VfB Straubing und sieht dort die besten Perspektiven für seine weitere Entwicklung. Sportlich bringt der Defensivspieler vor allem körperliche Präsenz, Zweikampfstärke und Einsatzbereitschaft mit – Eigenschaften, die im Defensivverbund des FSV VfB gefragt sind. Gleichzeitig setzt der Verein weiterhin auf Spieler mit regionalem Bezug, die Verantwortung übernehmen und sich langfristig entwickeln wollen Beim FSV VfB Straubing freut man sich über die Verpflichtung des jungen Defensivspielers und sieht den Transfer als klares Signal für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft. Wir sind stolz, dass sich Lorik trotz anderer Möglichkeiten bewusst für unseren Weg entschieden hat“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.



