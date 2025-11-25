Von Trübenbach bis Trübner: Arnstadt mit Heimsieg nach 15 Jahren

Der Tabellenzweite gegen den Vorletzten, was sollte da schiefgehen. Der Spielverlauf jedoch gab diese Konstellation nicht immer her. Insgesamt aber wurden die Nullneuner ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen verdient das Spiel. „Wir wollten eine Reaktion nach der schwachen Leistung in Weida zeigen, das ist uns gelungen, wir haben vor allem spielerisch überzeugt, nach dem zweiten Tor hätten wir aber aber nachlegen müssen um den Sack zu zumachen“ so ein zufriedener Martin Hauswald.

Gegenüber dem letzten, eher bescheidenen Auftritt in Weida, zeigten sich die Arnstädter deutlich verbessert, bestimmten über weite Strecken die Partie, besaßen klare Vorteile im Zweikampfverhalten, standen kompakt, erspielten sich ein Chancenplus und zeigten sich endlich wieder spielfreudig. Die Heimelf mit guter Balance im Spiel gegen und mit dem Ball. Folgerichtig der Führungstreffer als Kapitän Silvano Varnhagen nach Patrick Hädrichs Ecke am höchsten stieg und per Kopf vollendete (28.).

Nach der Pause legten die Nullneuner noch eine Schippe drauf. Erneut in Folge einer Ecke, die abgefälscht bei Theo Trübner landete, markierte der 18-jährige Youngster aus 20 m sein erstes Tor in der Thüringenliga (51.). Danach drängten die Einheimischen die Gäste in deren Hälfte und auf das dritte Tor. Doch sowohl Lukas Scheuring, welcher freistehend an Torwart Felix Hoffmann scheiterte (56.), als auch Patrick Hädrich, der nach Fehlpass der Gäste frei vor Keeper Hoffmann vergab (67.), verpassten die Entscheidung. Es sprach für die Moral der Rolandstädter die nicht aufsteckten und dafür belohnt wurden, so erzielte Kevin Schlesier in der Schlußphase den Anschluß (81.). Nun wurde es noch einmal spannend, doch Arnstadt verteidigte alles weg und brachte den Vorsprung sicher ins Ziel.