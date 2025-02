Von Träumen, Trikots und Thrombosestrümpfen 27 ziemlich wahre Geschichten aus Hamburgs Fußball-Ligen

Es sind Geschichten von brüchigem Glanz, von im Winterlicht schlecht ausgeleuchteten Plätzen, von Gesprächen älterer Herrschaften, die stoisch auf eigens mitgebrachten Klappstühlen ausharren, von Zufallsgemeinschaften, die sich bei Regen im einzig verfügbaren Unterstand der Sportanlage zusammendrängen, und natürlich von diesem Nachmittag auf der altehrwürdigen Adolf-Jäger-Kampfbahn in Altona, an dem ein freilaufender Hund die größte Attraktion des Spiels ist.

Es sind Geschichten, wie sie Woche für Woche und Saison für Saison nicht nur in Hamburg und Umgebung zu erleben sind. Wer sie gelesen hat, wird sich in den Bus oder aufs Fahrrad setzen, denn diese Welt liegt direkt ums Eck. Wenn Fußballmannschaften gewählt wurden, war Johannes Stahl, weder unter den ersten noch musste er bis zum Schluss hoffen, dass sich eine der Seiten seiner erbarmte. Sein Name fiel verlässlich mittendrin. Folgerichtig arbeitet der gebürtige Hamburger als Lehrer in einem Beruf, in dem es hilfreich ist, vieles mittelgut zu können.