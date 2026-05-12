Von tiefenentspannt bis aufgeregt: Vier Clubs stehen vorm Pokalfinale

Das Objekt der Begierde: der Bezirkspokal (in diesem Fall der Fußballerinnen) | Foto: Gerd Gründl

An Erfahrung im Bezirkspokal mangelt es Andreas Schatz nicht. Als Spieler gewann er mit dem FV Lörrach 2006 das Finalturnier in Albbruck, ein Jahr später musste er sich mit den FVL-Fußballern dem Gastgeber SC Lauchringen geschlagen geben. 2014 verlor er mit dem FC Wittlingen das Endspiel gegen den FC Zell – in Lauchringen. Am Donnerstag kehrt der 41-Jährige als Trainer des TuS Lörrach-Stetten ins Wutachstadion zurück, doch über die Vergangenheit "hab‘ ich mir null Komma null Gedanken gemacht", sagt Schatz vor dem Endspiel gegen Bezirksliga-Konkurrent SV Waldhaus (16 Uhr). Der Coach ist tiefenentspannt, wobei der Stellenwert des Pokals "gleich groß wie die Meisterschaft" sei.

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