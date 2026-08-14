Von Tegernheim zum FC Amberg: Muslimovic wechselt die Lager Der ehemalige Bayernliga-Angreifer hat ein zweites Mal am Schanzl unterschrieben und ist bereits spielberechtigt von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Beim FC Amberg heißt Neu-Trainer Erkan Kara (links) den neuen Stürmer Kenan Muslimovic willkommen. – Foto: Reinhardt

Grundsätzlich war der FC Amberg mit einem breiten Kader in die Sommervorbereitung gegangen. Mehrere, teils langfristige Ausfälle ließen das Aufgebot des Landesliga-Rückkehrers allerdings zusammenschrumpfen. Diese Woche kam auch noch der Abgang des geschassten Spielertrainers Friedrich Lieder dazu, der sich der SpVgg SV Weiden anschloss. Speziell im Offensivbereich bestand daraufhin Handlungsbedarf. Die entstandene Lücke haben die Verantwortlichen umgehend schließen können.



Wie der FCA am Freitagmorgen mitteilte, stürmt Kenan Muslimovic ab sofort am Schanzl – dort wo er bereits 2024 ein kurzes Gastspiel hatte. Der 29-jährige, Bayernliga-erfahrene Sturmtank wechselt als Vertragsamateur vom Ligakonkurrenten FC Tegernheim nach Amberg.

„Wir haben ohnehin die Augen offen gehalten, ob auf dem Transfermarkt etwas Sinnvolles machbar ist. Mit dem Abgang von Fritz Lieder war eine Neuverpflichtung jetzt natürlich absolut nötig“, erklärt Ambergs Sportlicher Leiter Roman Reinhardt. Der umtriebige Funktionär freut sich, Muslimovic ab sofort wieder in den schwarzgelben Farben zu sehen: „Beim gestrigen Training hatte ich das Gefühl, dass sich die Jungs, die ihn von damals kennen, sehr gefreut haben, dass er wieder da ist. Kenan ist ein guter Typ und kommt gut an in der Truppe. Über seine fußballerischen Qualitäten brauchen wir nicht sprechen.“



Dass Muslimovic weiß, wo das Tor steht, hat er bei seinen bisherigen Stationen zur Genüge bewiesen. Bereits zu Beginn der Saison 2024/25 stürmte er eine Zeit lang für den FC Amberg. In sieben Landesligspielen schoss er fünf Tore. Der gebürtige Österreicher spielte unter anderem schon für Jahn Regensburg II, Pipinsried, Donaustauf und Ammerthal in der Bayernliga. Letzten Sommer sicherte sich der FC Tegernheim die Dienste des technisch versierten Angreifers. Am Hohen Sand sammelte Muslimovic in der Vorsaison 15 Scorer-Punkte in 26 Spielen. Ab sofort soll er mit seinen Toren und offensiven Geistesblitzen dazu beitragen, den FC Amberg aus dem Tabellenkeller der Landesliga Mitte zu hieven.





Die Spielberechtigung liegt bereits vor und Kenan Muslimovic wird beim morgigen Auswärtsspiel in Vornbach (Samstag, 16 Uhr) erstmals im FCA-Kader stehen. „Ein Dank gilt auch dem FC Tegernheim für den unkomplizierten und reibungslosen Ablauf. Das lief sehr fair ab“, so Roman Reinhardt in Richtung des Ligakollegen. Das Transferfenster wäre ja noch gut zwei Wochen offen; der Amberger Sportchef stellt ein bis zwei weitere Neuverpflichtungen in Aussicht. „Da sind wir drüber. Man weiß nie, ob es klappt – gerade in der jetzigen Phase. Ich bin aber guter Dinge, dass wir personell nochmal nachlegen können.“