Von Tännesberg zu Inter Amberg: Fanneh wechselt die Lager

Am Inter freut man sich über den vierten Sommer-Neuzugang: „Abou überzeugt durch sehr viel Tempo und soll so unser Spiel nach vorne hin weiter ankurbeln“, sagt der sportliche Leiter Nikolei Dürbeck über Fanneh.



Der junge Angreifer entstammt der Jugend des SV Raigering, bei dessen Kreisklassen-Team er die ersten Schritte im Herrenbereich ging. Zur Saison 2023/24 sicherte sich der FC Amberg seine Dienste. Ein Jahr später folgte der Wechsel zum TSV Tännesberg. Unter Spielertrainer Klahn entwickelte sich Fanneh gut weiter und kam in 26 Punktspielen zum Einsatz – zur Hälfte als „Joker“ von der Bank. Insgesamt stehen in seiner Vita bislang 46 Spiele (sieben Tore) in der Bezirksliga Nord. Mit Fanneh gewinnt der SV Inter Amberg einen jungen, schnellen und dynamischen Spieler für seine Offensivabteilung. Übrigens trifft Fanneh auf einen ehemaligen Mitspieler beim FC Amberg – Sturmpartner Antoine Agbeve.



Kurzfristig verabschieden muss man sich im Amberger Süden von Johann Henschke. Der Routinier wechselt nach einer Saison zurück zu seinem Heimatverein SVL Traßlberg. In der abgelaufenen Runde brachte er es auf 22 Spiele im Inter-Trikot. Als Neuzugänge konnten die Verantwortlichen bis dato Tormann Bastian Rubenbauer (SV Raigering), Florent Sejdiu (SV Köfering) und Artur Becker (TuS Schnaittenbach) vorstellen. Am kommenden Sonntag (22. Juni um 16 Uhr) testen die Ceesay-/Jurek-Mannen erstmals ihre Form. Es geht zur SG Seugast/Schlicht. Der für diesen Freitag eingeplante Testspiel-Aufgalopp gegen den FC Tegernheim wurde abgesagt.