Von St. Pauli nach Köln: Romeo Aigbekaen kehrt zur Fortuna zurück

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Von der Hafenstraße in die Kölner Südstadt: Romeo Aigbekaen verstärkt in der kommenden Saison die Offensive der Fortuna. Der 21-jährige Angreifer kommt von der U23 des FC St. Pauli, für die er in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Regionalliga Nord auflief. Dabei erzielte der gebürtige Frechener in 45 Partien elf Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.

Zuvor stand Aigbekaen beim 1. FC Düren unter Vertrag und sammelte dort in 15 Regionalliga-Spielen drei Tore und zwei Vorlagen. Für den Stürmer ist es zugleich eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: Bis zu seinem 15. Lebensjahr spielte er bereits im Nachwuchs der Fortuna. Anschließend führte ihn sein Weg über Hohenlind, den 1. FC Köln und Viktoria Köln zurück in die Südstadt.

„Romeo ist ein sehr spannender Offensivspieler. Er ist sehr schnell, mit einem guten Tempodribbling und Tiefgang. Wir freuen uns sehr, dass er sich für die Fortuna entschieden hat“, sagt Trainer Matthias Mink.





„Ich freue mich riesig, zur Fortuna zurückzukehren und mit dem Team die kommende Saison in der 3. Liga anzugehen. Köln ist meine Heimat, umso schöner ist es, wieder zu Hause zu sein. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen“, sagt Romeo Aigbekaen.