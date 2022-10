Es mag fast schon etwas langweilig sein, aber: Ein jubelnder FC Eintracht Bamberg (hier: Tobias Linz) ist das Bild der bisherigen Bayernliga-Saison. – Foto: Ryan Evans

Von »sportlicher Katastrophe« bis »klare 1«: Die »Nord«-Zwischenbilanz Die 18 Teams der Bayernliga Nord bewerten sich nach Abschluss der Hinrunde selbst.

Auch wenn sie in der Endabrechnung keine Rolle spielt, aber: Nach der Hinrunde wird gerne eine große Zwischenbilanz der bisherigen Spielzeit gezogen. Das will FuPa auch im Rahmen der Bayernliga Nord machen. Allerdings nicht aus objektiver, sondern aus subjektiver Sicht. Die 18 Teams der 5. Liga mit fränkisch-oberpfälzischer Beteiligung dürfen sich nach 17. Spieltagen selbst bewerten...

1. FC Eintracht Bamberg (43:14 Tore - 44 Punkte) Jan Gernlein (Trainer): "Nach so einer Hinrunde kann ich meiner Mannschaft nur die Note 1 geben. Ich glaube alles andere wäre lächerlich. Was die Jungs an Energie und Leidenschaft investieren, ist Wahnsinn. Wenn man sieht, mit welcher Bereitschaft sie Woche für Woche trainieren, verdienen sie sich den bisherigen Erfolg. Wir hoffen, dass wir annähernd stabil bleiben können und die Jungs weiterhin so gut arbeiten. Das wäre gepaart mit der mannschaftlichen Geschlossenheit schon eine sehr besondere Saison." Erstaunliches: Die Domreiter stellen zwar - standesgemäß - die drittbeste Offensive der Liga. Den großen Knipser gibt es aber nicht in den Reihen. Philipp Hack und Björn Schönwiesner (beide 7 Tore) sind in der Torjägerliste nicht vorne zu finden. 2. DJK Gebenbach (56:23 - 42) Kai Hempel (Trainer): "Wir sind natürlich total zufrieden mit der Hinrunde. 14 Siege aus 17 Spielen ist Wahnsinn. Ich glaube, in so gut wie jeder anderen Liga wären wir Tabellenführer. Was die Note angeht ist es somit eine ganz klare 1. Man kann der gesamten Mannschaft nur ein Kompliment machen, wie sie bisher mitzieht." Erstaunliches: Die Oberpfälzer stellen die beste Sturmreihe der Liga - und mit Niko Becker (15 Tore) zudem den treffsichersten Stürmer. 3. SC Eltersdorf (35:22 - 33) Pressebericht von Sprecher Thorsten Röwe: "Dass nach der Relegation und der Integration vieler neuer Spieler am Anfang noch nicht alles rund laufen würde, war den Verantwortlichen um Manager Joachim Uhsemann und Coach Bernd Eigner klar. So holte man aus den ersten vier Spielen nur vier Punkte. Dann aber startete der Regionalligaabsteiger eine Serie von sieben Siegen am Stück. 'Nach dieser Anfangsphase hat sich das Team gefunden, die Abläufe haben besser funktioniert', so Trainer Bernd Eigner. 'Spätestens nach den Siegen in Donaustauf und Gebenbach war das Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit da.' In den letzten Spielen kam die Serie etwas ins Stocken. 'Schon die Leistung beim Spitzenspiel in Bamberg war nicht mehr so gut. Wir hatten immer wieder Schwankungen in unserem Spiel – sehr gute Halbzeiten wechselten sich mit schwachen 45 Minuten ab. In dieser Liga geht es nunmal nur mit voller Konzentration und Einstellung.' Nach Abschluss der Hinrunde auf Platz 3 - das vor der Saison formulierte Ziel 'oben mitspielen' ist erreicht. Aber es hätte durchaus noch positiver sein können. Spielerisch und läuferisch kann die Mannschaft ganz oben mithalten. In der Schule hätte es für viele Spiele eine 2+ gegeben. Allerdings in einigen wenigen auch nur eine knappe 4-. Insgesamt also eine 2-. Wobei die zwei Teams an der Tabellenspitze für die Vorrunde eine glatte 1 im Zwischenzeugnis bekommen sollten." Erstaunliches: Obwohl die Quecken mit Tobias Herzner und Neuzugang Alex Piller eine namhafte Stürmreihe haben, hat der SCE mit nur 35 Toren die schwächste Offensive der Top 5.

Regionalliga-Absteiger Eltersdorf wird seiner Favoritenrolle gerecht - aber irgendwie auch nicht. Die Quecken sind Dritter, aber schon mit gehörigen Rückstand auf Rang 2. – Foto: Sportfoto Zink / P. Kotzur

4. SV Donaustauf (48:25 - 32) Matthias Klemens (Geschäftsführer). "Wir sind mit hohen Erwartungen in diese Saison gegangen und konnten diesen leider nicht entsprechen. Nach sehr durchwachsen Spielen hat sich inzwischen wieder eine Mannschaft gefunden, die es sich verdient hat. weiter unterstützt zu werden. Wir versuchen noch so viel Punkte zu sammeln wie möglich und werden den Druck auf die Spitze aufrechterhalten." Erstaunliches: Wenn "Stauf" ins Rollen kommt, dann so richtig. Die Oberpfälzer fabrizierten die höchsten Saisonsiege bisher - 5:0 gegen den ASV Cham und 7:1 gegen den 1. FC Geesdorf. 5. DJK Ammerthal (38:32 - 29) Jürgen Schmid (Trainer): "Wir sind natürlich mit der Vorrunde, gerade mit den vergangenen Wochen, nicht komplett zufrieden. Die erste Phase war sehr gut und wir hätten gedacht, dass wir trotz der vielen Neuen schon sehr weit sind. Allerdings haben uns dann die Folgewochen immer wieder Probleme bereitet, gerade Teams aus der unteren Hälfte. Wir sind mit dem aktuellen Tabellenplatz natürlich nicht unzufrieden. Allerdings haben wir zu viele Punkte verloren. Wir konnten aber jetzt den Vorrunden-Abschlss positiv gestalten und blicken zuversichtlich in die nächsten Wochen - auch wenn noch anspruchsvolle Gegner warten. Wenn ich es als Schulnote einstufen müsste, würde ich uns für die Vorrunde eine 3 geben." Erstaunliches: Warum die Oberpfälzer nicht noch weiter vorne zu finden sind? Das liegt wohl eher an der zweiten Hälfte der Hinrunde. Zur Mitte der Herbstserie noch war Ammerthal Spitzenreiter. 6. 1. SC Feucht (30:34 - 26) Michael Schmidt (Teammanager): "Mit Platz 6 nach 17 Spielen sind wir durchaus zufrieden, wenn man den Kaderumbruch und auch die Veränderungen in der sportlichen Führung bedenkt. Vor allem sind wir uns sicher, dass noch mehr in der Mannschaft steckt. Das Modell mit zwei gleichberechtigten Top-Trainern funktioniert perfekt. Beide ergänzen sich in jeder Hinsicht. Die Erfahrung der Abgänge konnte bereits jetzt weitgehend ersetzt werden. Viele unserer Neuzugänge haben sehr gut eingeschlagen und sich auch sehr gut ins Mannschaftsgefüge integriert. Leider haben uns auch wieder viele Verletzungen ereilt. Aber auch Langzeitverletzte wie Gratz, Lopez, Kraut & Korene konnten wir auffangen. Zum Fazit: Sollten wir noch die Menge an Gegentoren etwas reduzieren, werden wir als Verein und auch die Bayernliga noch viel Spaß am 1. SC Feucht haben. Note für die Hinrunde: 2 bis 3." Erstaunliches: Bereits als Tabellensechster ist Feucht die erste Mannschaft, die ein negatives Torverhältnis aufweist, was vor allem an den wenigen selber erzielten Treffern liegt.

Feucht probiert sich mit der gleichberechtigen Doppelspitze Schlicker/Gündogan an der Linie- und es scheint zu funktionieren. – Foto: Sportfoto Zink / O. Gold

7. TSV Abtswind (25:26 - 25) Thorsten Götzelmann (Sportlicher Leiter): "Grundsätzlich ist die Halbzeitbilanz positiv zu sehen. Wir sind tabellarisch auf dem angestrebten Platz. Dies gibt uns die Möglichkeit, die Entwicklung der Mannschaft sowie einzelner Spieler voranzutreiben. Es zählt, jetzt den Tabellenplatz zu festigen. Und die Entwicklung zu stabilisieren." Erstaunliches: Es ist zwar nicht mehr so extrem wie vor gut einem Monat, aber: Das Kräuterdorf ist weiter erstaunlich auswärtsstark und heimschwach. 8. Würzburger FV (28:29 - 24) Harald Funsch (Trainer): "Insgesamt würde ich unserem Team aber auch dem ganzen Staff und dem ganzen Verein eine 3 als Bewertung geben. Mehr als ausreichend,

befriedigend und positiv auf den Weg gemacht, aber noch nicht konstant und sicher noch nicht gut genug. Nach viel Druck über den Saisonwechsel hinaus war es harte Arbeit nach einem enormen personellen Schnitt einhergehend mit Kaderverjüngung, Relegation, verkürzter Pause und verkürzter Vorbereitung einen neuen zukunftsorientierten Weg einzuschlagen. Noch sind die Entwicklungen nicht konstant und verschiedene Phasen wechseln sich ab. Der Weg ist klar abzusehen und steht für eine stabile Zukunft mit viel Identifikation in und um den Verein. Diese zu optimieren wird die Aufgabe für die nächste Entwicklungsperiode sein." Erstaunliches: Die Zwischenbilanz ist ausgegelichen. Der WFV holte jeweils sieben Siege und Niederlage. Hinzu kommen drei Unentschieden. 9. ATSV Erlangen (35:29 - 24) Chris Hofbauer (Trainer): "Wir verbessern uns Woche für Woche. Der Neuaufbau und das Heranführen der jungen Spieler an die Bayernliga geht voran. Es ist gut zu sehen, dass die Entwicklung in den vergangenen Spielen und vor allem die Punktausbeute deutlich nach oben geht. Unser Ziel, abgezockter zu werden, weniger Gegentore zu bekommen und unter dem Strich mehr zu punkten geht aktuell auf. Trotzdem haben wir noch viel zu tun - es gilt das mögliche Leistungsmaximum zu erreichen. Alle freuen sich auf die Rückrunde. Wir starten quasi bei Null und wollen zeigen, was in uns steckt. Schulnoten wollen wir nicht vergeben. Und trotzdem sind wir mit der Gesamtentwicklung der Mannschaft zufrieden." Erstaunliches: Seitdem Chris Hofbauer an die Linie zurückgekehrt ist, läuft's: In diesen fünf Ligaspielen holten die Mittelfranken elf ihrer 24 Punkte.

Seit Chris Hofbauer wieder die Richtung vorgibt, läufts beim ATSV. – Foto: Ernst Blank

10. ASV Cham (26:31 - 22) Faruk Maloku (Trainer): "Zurückblickend wo wir noch vor wenigen Monaten standen, können wir mit dem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden sein. Ausruhen geht natürlich nicht. Es ist schon noch ein gutes Stück bis zum Klassenerhalt zu gehen." Erstaunliches: Rückkehrer Ediz Medineli absolvierte nur zehn Spiele, erzielte aber dabei sieben Tore - und ist Toptorjäger der Oberpfälzer. 11. TSV Kornburg (17:24 - 22) Hendrik Baumgart (Trainer): "Im Fußball wird die Leistung am Ende immer an den Ergebnissen gemessen. Aus dieser Perspektive sind wir mit 22 Punkten als bester Aufsteiger gut im Soll mit einigem Abstand nach unten. Etwas differenzierter ist die Trainersicht: Aktuell sind uns die Grenzen durch unsere wenigen erzielten Tore gesteckt. Das Gros der Liga schießt mehr als doppelt so viele. Diesem Umstand zu Folge haben wir auch unser Spielsystem immer wieder verändern müssen und dadurch nicht die Sicherheit und Konstanz reinbekommen, die man im Ligaalltag braucht. Großes Lob an dieser Stelle aber ans Team, dass das immer mit einem rießigem Engagement versucht hat umzusetzen. Aus emotionaler Sicht sind wir nicht wirklich zufrieden, da wir in der Summe in zu wenigen Spielen spielerisch das zeigen konnten, was wir gefühlt spielen könnten. Und perspektivisch ist aber auch völlig unstrittig: gegen die Top 3 der Liga lernt man die eigenen Grenzen ganz klar kennen. Das fühlt sich nicht gut an, zeigt aber auch, dass man noch sehr viel zulegen muss im kommenden Jahr." Erstaunliches: Die Defensive ist gemessen an den Gegentoren absolut Bayernliga-tauglich, die Offensive hingegen nicht. Nach Hof erzielte Kornburg die wenigsten Tore der Liga. 12. TSV Großbardorf (30:38 - 20) Andreas Lampert (Sportvorstand): "Unser Halbzeit-Fazit fällt doch recht ordentlich aus. Nach der schwierigen Phase, die wir zwischendurch hatten, haben uns die vergangenen drei Wochen Mut gemacht. Die Mannschaft hat gezeigt, was in ihr steckt. Sieben Punkte aus drei Spielen ist eine gute Ausbeute. Mit 20 Punkte nach der Halbserie sind wir relativ gut aufgestellt. Wichtig ist, dass wir am hinteren Mittelfeld dran sind. Die nächsten Woche vor der Winterpause werden wichtig werden. Insgesamt: Note 3." Erstaunliches: Trainer Andi Brendler wollte mit seinem Rücktritt für einen Umschwung sorgen. Und hat dies selbstlos geschafft. Denn seitdem der sympathische Lehrer nicht mehr an der Linie steht, holten die Grabfeld-Gallier sieben Punkte in drei Spielen.

In der Defensivarbeit wow, vorne mau - Aufsteiger Kornburg ist zu 50 Prozent angekommen in der Bayernliga. – Foto: Mario Wiedel

13. SSV Jahn Regensburg II (31:36 - 19) Christoph Jank (Trainer): "Wir sind in dieser Saison mit einer sehr jungen Mannschaft ins Rennen gegangen, mit dem Ziel, unsere jungen Talente so früh wie möglich an den Herrenfußball heranzuführen. Wir spielen aus meiner Sicht einen technisch anspruchsvollen Fußball. Aktuell widerspiegelt sich unsere Dominanz in den Spielen noch nicht mit unseren Resultaten. Für uns gilt es weiter konzentriert und zielstrebig unsere Jahn Spielidee umzusetzen." Erstaunliches: Der Jahn startete gut, war in der generell unübersichtlichen Saisonanfangsphase sogar mal Co-Spitzenreiter. Nach zwölf Punkten aus den ersten vier Spielen ging es aber bergab. 14. SpVgg SV Weiden (28:36 - 15) Pressebericht von Sprecherin Dagmar Nachtigall: "Die Nervosität beim Bayernliga-Neuling SpVgg SV Weiden steigt, nach dem sie zuletzt in fünf Spielen keinen Sieg mehr einfahren konnten und so die Bilanz nach der Hinrunde schon gar nicht gut aussieht. Nur vier Partien konnten überhaupt gewonnen werden. Diesen stehen zehn Niederlagen entgegen und drei Unentschieden. Der 14. Platz in der Relegation und die 14 Punkte zeigen hier ebenso ein deutliches Bild. Es könnte am Ende eng werden für die Schwarz Blauen. Trainer Rüdiger Fuhrmann hofft auf die Winterpause, in der man sich noch mit dem einen oder anderen Akteur verstärken muss. Aber die letzten vier Spiele in diesem Jahr müssen noch absolviert werden und wenn man die Gegner liest, weiß man, dass Weiden als klarer Außenseiter wie gegen Gebenbach, Cham, Donaustauf oder dem SC Eltersdorf sein wird. Die Weidener Mannschaft hat sich noch nicht gefunden, es fehlt der rote Faden im Spielaufbau und kaum stehen sie unter Druck schleichen sich Fehler ein, die meist zu einer Niederlage führten. Das eine oder andere Verletzungspech zu Beginn der Saison sorgte ebenso dafür, dass man nicht zusammenfinden konnte. Schwierige Voraussetzungen für erfolgreiche Partien. Rückblickend siegte Weiden gegen Don Bosco Bamberg (4:1), ASV Neumarkt (2:0), Geesdorf (4:0) und SC Eltersdorf (3:1). Jedoch konnte nie so recht auf die Erfolge aufgebaut werden. Selbstbewusst machte dies die Spieler leider nicht. Obwohl sie sich nicht verstecken müssten. Gerade der achtfache Torschütze Neuzugang David Bezdicka wirbelte die Liga auf und steht auf Platz neun der Torschützenliste. Leider hatte er in den letzten Partien jede Menge Ladehemmung und musste zuletzt erkrankt fehlen. Beeindruckend der nun 17-jährigen Stefan Pühler. Der Youngster rangiert mit sechs Treffern auf dem 22 Platz der besten Torjäger der Liga. Josef Rodler und Kevin Grünauer haben drei Tore erzielt, Martin Ruda (2) und Felix Behnke, Erol Özbay, Stefan Graf, Ole Meißner trafen je einmal. Um auf die 28 erzielten Treffer zu kommen, muss noch ein Eigentor hinzugerechnet werden. Die Abwehr ist ein Sorgenkind der Weidener Elf. Dies liegt jedoch nicht an den beiden Schlussleuten Fabian Scharnagl und Lukas Kycek, sondern an vielen individuellen Fehlern die bereits im Mittelfeld entstehen. Die Rückrunde wird anspruchsvoll für die junge Weidener Truppe, denn es müssen mehr als 40 Punkte erreicht werden damit das Erlebnis Bayernliga nicht eine Eintagsfliege war." Erstaunliches: Das Toptalent der Liga ist Weidens Stefan Pühler, der bereits als 16-Jähriger von sich reden machte. Nun ist er 17 - und hat bereits sechsmal getroffen. 15. ASV Neumarkt (22:33 - 15) Dominic Rühl (Trainer): "Wir sind natürlich sehr unzufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf und hatten uns alle mehr erwartet. Das bisherige Abschneiden lässt sich leicht erklären. Zum einen konnten wir Dani Haubners Abgang nicht kompensieren, da vor allem Leistungsträger mit diversen Verletzungen ausfielen (u.a. Schön, Schell, Majewski, Schrödl, Gümpelein). Das habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt habe, dass wir in ausnahmslos jedem Spiel 4-6 Stammspieler ersetzen mussten. Das ist auf Dauer einfach schwer aufzufangen. Nichtsdestotrotz müssten wir auch mehr Punkte auf dem Konto haben, wenn wir a) unsere Chancenverwertung besser hätten und b) den Gegner nicht zum Tore schießen einladen würde." Erstaunliches: Aufstiegstrainer Benedikt Thier, der aus zeitlichen Gründen kürzertreten wollte, ist zurück - als Sportlicher Leiter. Und mit ihm der Erfolg?

Neumarkt hadert - mit der bisherigen Ausbeute, vor allem mit der vielzitierten Ergebnisproblematik. – Foto: Thomas Schneider

16. DJK Don Bosco Bamberg (25:32 - 14) Holger Denzler (Sportlicher Leiter): "Unsere Halbzeitbilanz ist natürlich sehr ernüchternd. Das wir uns was anderes erwartet haben, ist bekannt. Dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, ist nicht unser Anspruch. Deswegen muss man ehrlich sein und man muss uns auf Grund der Tabellenkonstellation eine 5 geben. Der 5:0-Sieg gegen Geesdorf war sehr wichtig für das Selbstvertrauen der Jungs und fürs Trainerteam. Dieses Momentum nehmen wir jetzt gerne mit, um uns mit viel Arbeit und Ruhe peu a peu nach oben bzw.. über den Strich zu orientieren. Dies ist jetzt unser Ziel. 51 Punkte sind noch zu holen, somit haben wir alles noch selbst in der Hand." Erstaunliches: Das Team ist besser als es der Tabellenplatz aussagt. Der Beweis dafür: Das beste Torverhältnis im hinteren Bereich der Tabelle. 17. SpVgg Bayern Hof (16:37 - 14) Michaela Streit (Präsidiumsmitglied): "Der Start in der Serie war eine sportliche Katastrophe. Nach einigen Spielen fand man sich am Ende der Tabelle wieder. Nach dem Spiel bei Don Bosco Bamberg hat sich das Präsidium in Absprache mit Mitgliedern des Beirates zur sofortigen Handlung verpflichtet gefühlt. Über einen Spielervermittler wurde ein Torwart, Vladyslav Vertey, aus der Ukraine stammend, und ein japanischer Außenstürmer, Yuma Mukoyama, verpflichtet. Nach vielen Gesprächen mit dem Trainergespann kam man letztendlich zu dem Ergebnis, dass eine Entbindung von Perparim Gashi und die Interimslösung über den bisherigen Co-Trainer Mikheil Sajaia notwendig ist. Diese Veränderungen haben letztendlich Früchte getragen und die 1. Mannschaft konnte sich vom letzten Tabellenplatz durch zehn Punkte in vier Spielen verbessern. Sie liegt derzeit noch immer auf einem Relegationsplatz. Das Auftreten und das Engagement der Mannschaft zeigt aber eine deutliche verbesserte Sprache. Dies ist auch insbesondere der akribischen Arbeit von Trainer Mikheil Sajaia zu zurechnen, der vom Beirat letztendlich dann von der Interimslösung bis zum Saisonende als Erstmannschaftstrainer verpflichtet werden konnte. Eine schlimme Verletzung unseres Stürmer Yannick Frey (Kreuzbandriss) zeigt aber an, dass in der Winterpause Verstärkungen notwendig sind. Durch die Verpflichtung von Tim Scherbaum im Abwehrbereich konnten die Defizite in der Abwehr geschlossen werden. Die beiden jungen Innenverteidiger Tim Scherbaum und Simon Kasper stellen derzeit eine solide Innenverteidigung dar." Erstaunliches: Den ersten Saisonsieg konnten die Oberfranken erst Mitte September einfahren. Danach folgten aber schnell zwei weitere Dreier, sodass das rettende Ufer in Sichtweite ist. 18. 1. FC Geesdorf (18:50 - 12) Simon Weiglein (Abteilungsleiter): "Nach dem letzten Spiel der Vorrunde sind wir nun wieder da angekommen, wo uns sowieso jeder erwartet hat - auf dem letzten Tabellenplatz. Dass wir in der Liga mithalten können, wenn wir unseren Kader einigermaßen zusammen haben, haben wir gezeigt. Derzeit ist das leider nicht der Fall, was sich in den Ergebnissen und Leistungen zeigt. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir keinen Abstand zu den Relegationsplätzen entstehen lassen, dann wird es auch im neuen Jahr noch möglich sein, die Klasse zu halten. Eine Bewertung der Vorrunde würde den Jungs aufgrund der letzten Eindrücke nicht gerecht werden. Wir wissen, dass wir besser spielen können und werden deshalb versuchen den Bock so schnell wie möglich umzustoßen." Erstaunliches: Das Kanonenfutter, wie von vielen prognostiziert, ist der Aufsteiger nicht. Einfach mal bei Jahn II, Neumarkt und dem WFV nachfragen.