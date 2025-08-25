"Von Sodom und Gomorrha": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Stephan Schöttl

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zu lachen/schmunzeln.

In der 81. Minute beim Spiel Sportfreunde Lorch vs. FC Durlangen – Endstand: 1:2 (So., 15:00, 25.08.2025) Ich habe ja schon viel Scheiße in meinem Leben gesehen. Aber das, was im Lorcher Hinterland gerade abging, war der größte Kack seit dem Ende von Sodom und Gomorrha. Unnötig oder Gastgeschenk kann das gar nicht beschreiben.

Liveticker von Hansjürgen Jablonski ---

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit beim Spiel SC Freiburg II vs. SG Sonnenhof Großaspach – Endstand: 2:4 (So., 14:00, 25.08.2025) Traumkombination a la Real Madrid. Maier bedient Eisele, der nimmt ihn volley, wird aber beim Schuss behindert. Liveticker von der Presse der SG Sonnenhof Großaspach ---