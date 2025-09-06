Von Slapstick bis Last-Minute-Punch - Bezirksliga at its best

Früh ging Laxten in Führung, wenn auch mit freundlicher Unterstützung des Gegners. Nach einer Ecke landete der Ball unglücklich bei Alexander Briegert, von dessen Kopf das 1:0 ins eigene Netz sprang (14.). Olympia wirkte wacher und erhöhte wenig später: Finn Wilbers traf nach einem schnellen Angriff zum 2:0 (33.).

Laxten gegen Emslage, auf dem Papier ein Duell zweier Teams aus dem Mittelfeld, auf dem Platz dann eine Partie mit allen Zutaten, die man für einen Samstagnachmittag braucht: Sonne, ein paar hitzige Szenen, und am Ende ein Ergebnis, das bis zum Schluss spannend blieb.

Wer dachte, das Ding sei gelaufen, lag falsch. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Timo Lüken die Gäste zurück ins Spiel (46.), und Emslage legte in dieser Phase ein ganz anderes Gesicht an den Tag. Der verdiente Ausgleich fiel durch Briegert, der seinen Fauxpas aus Halbzeit eins mit einem Treffer zum 2:2 wettmachte (66.).

Laxten wirkte nun nervös, Emslage drückte – ließ aber gute Chancen liegen. Und wie es so läuft: Statt Führung für die Gäste fiel das Tor auf der anderen Seite. Jonathan Kaufhold vollendete einen Angriff über die Außenbahn zum 3:2-Siegtreffer (84.).

Nach Abpfiff brachte es Emslages Jonas Möller auf den Punkt: „Wieso fangen wir nicht gleich so an, wie in der zweiten Halbzeit?“ Eine Frage, die wohl auch auf der Rückfahrt im Mannschaftsbus noch Thema ist.