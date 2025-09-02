Von Siegen nach Vaduz

Seine Karriere begann beim FC Vaduz, wo er 2019 im Profikader debütierte. Über Leihen zum KFC Uerdingen und zum FC Dornbirn sammelte der Keeper wichtige Spielpraxis, ehe er beim FSV Frankfurt zur festen Größe wurde und mehr als 50 Pflichtspiele bestritt.

Seit dem Sommer 2025 steht Ospelt nun im Tor der Sportfreunde Siegen, wo er mit seiner Erfahrung für Stabilität sorgen soll. Auch in der Regionalliga West konnte er sich schon durch zahlreiche Paraden auszeichnen. https://www.fupa.net/league/regionalliga-west

Auch international hat der Schlussmann bereits Spuren hinterlassen: Am 7. Oktober 2020 feierte er sein Debüt im Dress der A-Nationalmannschaft Liechtensteins. Bis heute kommt er auf sechs Einsätze, in denen er vor allem durch Ruhe und Spielübersicht überzeugte. In den kommenden Partien gegen den klaren Favoriten Belgien sowie gegen Nordmazedonien will Ospelt erneut sein Können unter Beweis stellen.