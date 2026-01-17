Von Seebach zu Pilsting: Sokol wagt Sprung ins Spielertrainergeschäft

Beim TSV Pilsting gibt es zur Saison 2026/2027 Veränderungen auf der Kommandobrücke. Benjamin Sußbauer und Timo Sokol werden ein gleichberechtigtes Spielertrainer-Duo bilden. Der bisherige Liniencoach Vitus Nagorny wird den Klub - wie bereits vermeldet - mit Ablauf der aktuellen Spielzeit verlassen. Unterstützung werden die beiden künftigen Spielercoaches von Julian Schwägerl erhalten, der als "Co" fungieren und an der Seitenlinie stehen wird.

Das momentane Tabellenletzte der Kreisliga Isar-Rott setzt mit der Verpflichtung von Timo Sokol vom Landesligisten TSV Seebach ein Ausrufezeichen. Für Sokol wird es die erste Spielertrainer-Station seiner Laufbahn sein. Der großgewachsene Defensivallrounder verfügt über reichlich höherklassige Erfahrung. Unter anderem war Sokol über Jahre eine Stütze des Abwehrverbundes der Spvgg Hankofen-Hailing und durfte mit den "Dorfbuam" zwei Bayernliga-Meisterschaften feiern. Ebenso stehen 34 Regionalliga Einsätze in der Vita des 28-Jährigen Linksfußes.

Der erfahrene Defensivspezialist freut sich auf die Aufgabe: "Bei meinen letzten Stationen durfte ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln, sowohl sportlich als auch menschlich. Nach dieser intensiven Zeit freue ich mich nun sehr über die Chance, beim TSV Pilsting als Spielertrainer den Einstieg ins Trainergeschäft zu machen. Für mich ist das ein neuer, aber bewusster Schritt, auf den ich mich sehr freue. Ich bin hochmotiviert und möchte meine Erfahrungen auf und neben dem Platz einbringen, um die Mannschaft bestmöglich zu unterstützen und weiterzuentwickeln."



