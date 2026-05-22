Von Schweinfurt auf die Grüne Au: Hof holt neuen Keeper

Emil Zorn verstärkt die SpVgg Bayern Hof. – Foto: Alex Grober

Die SpVgg Bayern Hof hat eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen in der Bayernliga Nord hinter sich. Am drittletzten Spieltag wurde erst der Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. So eine nervenaufreibende Saison soll die kommende nicht werden, deshalb basteln die Oberfranken eifrig am Kader. Mit Emil Zorn können die Hofer nun einen weiteren Neuzugang begrüßen. Der gebürtige Karlstädter (Lkr. Main-Spessart) wird künftig gemeinsam mit David Guyon und Felix Wirth das Torhüter-Trio der Hofer Jungs bilden.

Der 20-jährige Schlussmann Zorn misst 1,90 Meter und wurde in renommierten Nachwuchsleistungszentren ausgebildet. Seine fußballerische Ausbildung begann bei Carl Zeiss Jena, ehe er anschließend in die U17-Bundesliga zum 1. FC Nürnberg wechselte. Zuletzt stand Zorn beim 1. FC Schweinfurt 05 unter Vertrag, wo er sowohl in der U19-Bayernliga als auch im Umfeld der Drittliga-Mannschaft wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Einen Einsatz in der 3. Liga konnte er allerdings nicht verbuchen.

"Neben dem Fußball wird Emil Zorn in der Region zudem seine berufliche Ausbildung beginnen. Mit seiner Größe, seiner bisherigen Laufbahn und seinem Entwicklungspotenzial bringt der junge Torhüter spannende Voraussetzungen für seinen weiteren Weg auf der Grünen Au mit.Die Hofer Bayern freuen sich auf die Zusammenarbeit und heißen Emil Zorn herzlich willkommen in Gelb-Schwarz", lässt der Verein in einer offiziellen Pressemitteilung wissen.