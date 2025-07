Von Schwefingen bis Wesuwe: Sommerfußball mit Stil und Segen

Nordhorn jedenfalls machte kurzen Prozess: 7:2 hieß es am Ende. Beeindruckend - vor allem, wenn man bedenkt, dass sich Zuschauer (und vielleicht auch manche Gegner) erst noch daran gewöhnen müssen, dass Louis Hebbelmann, Oliver Holthaus und Co. nun in schwarz-rotem Zwirn auftreten und nicht mehr in traditionellem Blau des SV Meppen II. Das mag für Fashionistas irrelevant sein, in Schwefingen hingegen ein echter Stilbruch.

Zweiter Halt: Meppen III - Wo das Ergebnis egal ist