Von Schalke über die USA nach Aachen: Jan Marpe liefert ab

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Zehn Tore in einem Spiel und an jedem einzelnen beteiligt: Jan Marpe lieferte beim Sieg eine surreale Quote ab. Im Interview spricht der 24-Jährige über seine Zeit in mehreren NLZ´s, das Abenteuer USA und warum er jetzt für Medimeister aufläuft.

Der eigene Flow

Zehn Torbeteiligungen in einer einzigen Partie − eine Statistik, die man definitiv nicht oft hört. Marpe beschreibt das Gefühl auf dem Platz als einen besonderen Zustand: „Man spielt sich in einen Flow, was das Selbstbewusstsein steigert und die instinktive Entscheidungsfindung verbessert." Trotz der individuellen Gala bleibt der disziplinierte Zweikämpfer, der für seinen „linken Fuß" bekannt ist, bescheiden und stellt den Teamerfolg in den Vordergrund. Die erste Saison der neu gegründeten Mannschaft bewertet er als positiv, auch wenn der Aufstieg dieses Jahr wohl kein Thema mehr ist: „Das muss für die nächste Saison auf jeden Fall das Ziel sein."

Erfahrungen im NLZ

Marpes fußballerische Ausbildung kann sich definitiv sehen lassen. Über Schalke 04 ging es zum MSV Duisburg und schließlich zum VfL Bochum. „Die Zeit in den NLZs war prägend für meine persönliche Entwicklung. Ich habe Werte wie Disziplin und Leidenschaft internalisiert", blickt er zurück. Die Reise war jedoch auch von Entbehrungen geprägt. Marpe erinnert sich an Zeiten, in denen er um 6:30 Uhr morgens von Haltern am See nach Duisburg zur Schule fuhr und erst spät abends vom Training zurückkehrte. Der Lohn: Einsätze in der Westfalenauswahl, Reisen nach Namibia und ein Westfalenpokalfinale mit der U17 des VfL Bochum. Auch konnte Marpe lernen, wie man mit Rückschlägen umgeht. Bei Schalke 04 wurde er damals nach vier Jahren aussortiert und kämpfte sich beim MSV dann zurück.