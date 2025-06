Von Schalke 04 zurück in die Heimat

Malik Talabidi ging seine ersten fußballerischen Schritte beim SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla und durchlief anschließend die Nachwuchsabteilungen des FC Rot-Weiß Erfurt und RB Leipzig, bevor er nach dem Ende seiner Juniorenzeit im August 2020 in die Schweiz zum FC Wil (2. Liga) wechselte und dort erste Erfahrungen im Männerbereich sammelte. Insgesamt zehn Mal trug er in den Nachwuchsnationalmannschaften das DFB-Trikot. Zuletzt stand er beim FC Schalke 04 unter Vertrag, für dessen U23 er in den letzten beiden Spielzeiten 52 Regionalligaspiele bestritt. Im April dieses Jahres feierte er „auf Schalke“ im Spiel gegen den SSV Ulm 1846 sein Zweitligadebüt.

FCC-Cheftrainer Volkan Uluc: „Malik bringt genau das mit, was wir uns für unsere Defensive wünschen: große Zweikampfstärke, gutes Timing und eine hohe Intensität in seinem Spiel. Dass er aus der Region kommt und sich mit dem Club identifizieren kann, macht ihn umso wertvoller für uns.“