Von Schalding zu Seebach: Dietl wechselt die Lager Der Flügelstürmer läuft zukünftig für den amtierenden Vizemeister der Landesliga Mitte auf von PM / ts · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Michael Dietl soll das Offensivspiel des TSV Seebach beleben – Foto: Verein

Nach nur einer Spielzeit verlässt Michael Dietl den SV Schalding-Heining und verstärkt den TSV Seebach. Der aus Mitterfels im Landkreis Straubing-Bogen stammende Offensivmann bestritt für die Grün-Weißen 16 Partien. Vor seinem Engagement am Reuthinger Weg hatte der 23-Jährige im Herrenbereich bereits Stationen beim TSV Bogen, der SpVgg Hankofen-Hailing, dem SV Donaustauf und dem SV Pullach. In der Vita des Flügelstürmers stehen bislang 51 Bayernliga-Einsätze (drei Tore) und 28 Landesliga-Matches (ein Treffer).

"Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zum TSV Seebach und auf die sportliche Herausforderung, die vor mir liegt. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich schnell überzeugt, dass dies der richtige Schritt für mich ist. Ich blicke mit großer Vorfreude auf die kommende Saison und bin gespannt darauf, die Mannschaft kennenzulernen. Mein Ziel ist es, mich schnell zu integrieren und mit vollem Einsatz meinen Beitrag zum Erfolg des Vereins zu leisten. Zuletzt möchte ich mich noch beim SV Schalding-Heining für die gemeinsame Zeit bedanken", lässt der Neuzugang in der vom Verein verschickten Pressemitteilung verlauten.





