Von Schalding nach Erlbach: David Vogl wechselt innerhalb der Liga

David Vogl kann auf eine eindrucksvolle Laufbahn zurückblicken. Nach seiner Zeit in der Jugend des heimatlichen TSV Arnstorf, des FC Dingolfing und Wacker Burghausen, spielte er für seinen Heimatverein in der Kreisliga. Erste Landesliga-Erfahrung sammelte er beim TuS Pfarrkirchen, anschließend spielte er mehrere Jahre bei der SpVgg Hankofen-Hailing – unter anderem in der Bayernliga und in der Regionalliga, wo er sich als schnell als Stammspieler etablierte. Insgesamt absolvierte Vogl bei den "Dorfbuam" 34 Regionalliga-Partien und 81 Bayernliga-Einsätze, bei denen er 13 Torerfolge und 15 Vorlagen verzeichnen konnte. Zuletzt war er dann beim SV Schalding-Heining am Ball, aus gesundheitlichen Gründen spielte er dieses Jahr aber noch keine Partie. Nun erfolgt der Wechsel nach Oberbayern.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Erlbach. Der Verein hat sportlich viel vor, und für mich passt auch das Umfeld – nicht zuletzt, weil mein Bruder hier schon aktiv ist“, so der Neuzugang. „Lukas Lechner und Christoph Huber haben mir ein sehr gutes Gefühl für den Wechsel gegeben, ich möchte Fuß fassen im Team und Spaß am Fußball haben“, so Vogl, der in Passau Lehramt Realschule für Sport und Englisch studiert. „Und dann natürlich den erfolgreichen Weg weiterführen. Ich habe beide Relegationsspiele gegen Hankofen gesehen, das waren tollte Erlebnisse, die den Verein sicher auch weitergebracht haben“.