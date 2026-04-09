Von São Paulo in die Welt: Das ist Hummetroths De Oliveira

Hummetroth. Es war ein Tor, das in Erinnerung blieb. Victor Vinicius Silva de Oliveira tanzte mit einem Übersteiger seinen Gegenspieler aus – und vollstreckte dann eiskalt ins linke untere Eck. Ein „ganz besonderer Moment“ für den Mittelfeldmann des Hessenligisten SV Hummetroth, der mit diesem Treffer den Titel „Fußball-Live-Tor der Hinrunde“ gewann. Doch hinter dem Brasilianer steckt mehr. Seine Geschichte ist außergewöhnlich.
Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Echo.
De Oliveira kam 2024 nach Deutschland – für den Fußball. „Ich wollte neue Chancen suchen, mich persönlich weiterentwickeln und mich neuen Herausforderungen stellen“, begründet der 26-Jährige seinen Wechsel zum Verbandsligisten 1. FCA Darmstadt. Schon 2017 wagte er ein Fußball-Abenteuer in einer japanischen Mannschaft, rund 17.000 Kilometer und 20 Flugstunden von seinem Heimatland entfernt. Zwei Jahre später die nächste Herausforderung, diesmal in den USA.
Für ihn eine großartige Gelegenheit, neue Kulturen und Orte kennenzulernen, wie der Brasilianer sagt. „Ganz ehrlich, wenn es den Fußball nicht gäbe, hätte ich wahrscheinlich noch nie mein Land verlassen.“ Ursprünglich stammt de Oliveira aus einer ländlichen Region in der Nähe der Millionenstadt São Paulo. „Ich bin Gott – und auch dem Fußball – sehr dankbar, dass ich so viele verschiedene Orte sehen durfte.“
Wie viele Brasilianer fing er als Kind an, auf der Straße Fußball zu spielen und trainierte später in Fußballschulen. Gleichzeitig fasste er im Vereinsleben Fuß, spielte für unterschiedliche Clubs in seinem Heimatland. Vorbilder gab es einige, „vor allem brasilianische Spieler“, wie Neymar. Aber auch der Spanier Sergio Busquets beeindruckte ihn.
Fußballerisch musste sich der Mittelfeldmann nach seinem Umzug nach Deutschland umgewöhnen. Den deutschen Fußball beschreibt er als taktischer und körperbetonter. In Brasilien sei das Spiel technischer und kreativer. „Es sind unterschiedliche Spielweisen und ich finde es wichtig, von beiden zu lernen“, sagt de Oliveira, der mittlerweile in der Nähe von Hummetroth lebt.
Diese Lernbereitschaft fiel auch dem Sportlichen Leiter des SVH, Christopher Nguyen, und Trainer Denis Streker auf. Beide beschreiben den 26-Jährigen als fleißig – und technisch versiert. „Typisch brasilianisch“, stellt Streker fest und lacht. De Oliveiras Spielanlage, findet der Coach, macht ihn zu einem echten Leader.
Doch der Umzug in ein unbekanntes Land hielt für de Oliveira weitere Schwierigkeiten bereit. „Alles ist ganz anders als in Brasilien“, sagt er. Sprache, Klima, Kultur. Die Zeit brachte Besserung, die Kommunikation im Verein läuft wegen der Sprachbarriere aber weiter auf Englisch ab. Dennoch gibt es Momente, in denen dem Fußballer Familie und Freunde fehlen. „Und ich vermisse das Essen und das Klima.“
Ein Jahr spielte de Oliveira für den FCA. Im Sommer folgte der Wechsel zu Hummetroth. Nguyen war es, der die Verpflichtung vorantrieb. Vor dem Match gegen die Darmstädter bekam der Funktionär einen Hinweis, er solle sich den Brasilianer einmal genauer ansehen. Überzeugt war Nguyen schnell. „Von der ersten Minute an war er der Spielmacher.“ Da mit Mateus Dias ein Landsmann und guter Freund von de Oliveira bei den Odenwäldern unter Vertrag steht, einigte man sich rasch. Inzwischen leitet das Duo gemeinsam die U12 des Clubs.
Nun steckt de Oliveira mit Hummetroth im Abstiegskampf – Platz 13, neun Spiele vor dem Ende. Doch der Mittelfeldmann gibt sich gelassen, die Stimmung erlebt er weiterhin als gut. „Selbst unter Druck hält das Team zusammen.“ Das Ziel ist klar: der Klassenerhalt in der Hessenliga. Was er dazu beitragen will? „Mein Engagement, meine Erfahrung, meinen Siegeswillen und meine Einstellung.“
Seine Zukunft ist derweil ungewiss. Der Vertrag läuft am Saisonende aus, noch ist in Sachen Verlängerung nichts Offizielles bekannt. De Oliveira signalisiert Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit, genauso der Club. Nguyen: „Es ist seine erste Hessenliga-Saison und die spielt er sehr gut.“ Traumtore inklusive.