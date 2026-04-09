Von São Paulo in die Welt: Das ist Hummetroths De Oliveira

Ein Jahr spielte de Oliveira für den FCA. Im Sommer folgte der Wechsel zu Hummetroth. Nguyen war es, der die Verpflichtung vorantrieb. Vor dem Match gegen die Darmstädter bekam der Funktionär einen Hinweis, er solle sich den Brasilianer einmal genauer ansehen. Überzeugt war Nguyen schnell. „Von der ersten Minute an war er der Spielmacher.“ Da mit Mateus Dias ein Landsmann und guter Freund von de Oliveira bei den Odenwäldern unter Vertrag steht, einigte man sich rasch. Inzwischen leitet das Duo gemeinsam die U12 des Clubs.

Nun steckt de Oliveira mit Hummetroth im Abstiegskampf – Platz 13, neun Spiele vor dem Ende. Doch der Mittelfeldmann gibt sich gelassen, die Stimmung erlebt er weiterhin als gut. „Selbst unter Druck hält das Team zusammen.“ Das Ziel ist klar: der Klassenerhalt in der Hessenliga. Was er dazu beitragen will? „Mein Engagement, meine Erfahrung, meinen Siegeswillen und meine Einstellung.“