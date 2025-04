Von RWE zum ETB: Simon Gawryluk wird „Schwatter“

Das junge und große Talent war in den letzten sieben Jahren für die RWE-Nachwuchsmannschaften aktiv und wird für seine erste Station im Seniorenbereich an den Uhlenkrug wechseln. Simon Gawryluk spielt am liebsten auf den Flügelpositionen und kann auf der linken und rechten Seite flexibel eingesetzt werden. Er wird im Oktober ein Studium beginnen, die genaue Fachrichtung steht aber noch nicht abschließend fest.

Simon Gawryluk über seinen Wechsel zum DFB-Pokalsieger von 1959: „Ich freue mich sehr, dass ich in der nächsten Saison beim ETB spielen darf. Ich bin ein Essener Junge, der hier geboren und aufgewachsen ist. Umso schöner ist es, dass ich jetzt in der Stadt bleibe. Ich habe den ETB in dieser Saison öfter verfolgt, vor allem in den letzten Monaten. Ich glaube, dass die Mannschaft guten, ambitionierten und offensiven Fußball mit viel Ballbesitz spielt. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde, dass ich am Uhlenkrug die besten Möglichkeiten habe, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich werde den ETB nicht nur auf, sondern auch außerhalb des Platzes leben. Das gilt auch für jedes Training und jedes Spiel. Für die Mannschaft und mich hoffe ich, dass wir in der kommenden Saison ganz oben angreifen

können.“

„Simon hat uns im Probetraining sehr gut gefallen. Er ist ein Essener Junge und wir hatten sehr gute Gespräche. Er kann sich mit unserem Projekt total identifizieren. Das ist uns sehr wichtig. Bei ihm stimmen alle Voraussetzungen. Und wie er sich im Probetraining vom Einsatz und Willen her gezeigt hat, hat uns davon überzeugt, dass er ein Spieler ist, der uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall gut weiterhelfen kann. Wir freuen uns über seine Verpflichtung und denken, dass er uns in der Zukunft noch viel Spaß bereiten wird“, sagte ETB-Vorsitzender Karl Weiß über den jungen Neuzugang der „Schwatten“.