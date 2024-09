Von Reith-Show in Elstorf, Wundertüte Elbmarsch darf wieder jubeln

Mit 48 Toren in nur acht Partien stand der 6. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 2 ganz im Zeichen der Torjäger. Der Spieler des Wochenendes wurde bereits am Samstag gekürt, weil Kapitän Timo von Reith seinen TSV Elstorf mit einer besonderen Leistung zum Heimsieg gegen die SG Edingen schoss. Während die Eintracht Elbmarsch zurück in die Spur gefunden hat, spitzt sich die Lage für den MTV Borstel-Sangenstedt am Tabellenende zu.