„Von Regionalligaaufstieg ist bei uns Nullkommagarnichts die Rede“

Vor zwei Spieltagen glänzte der Heider SV noch als souveräner Tabellenführer in der Flens-Oberliga, aber nach den beiden Niederlagen gegen die U23 von Holstein Kiel und gegen den VfR Neumünster ist die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann erst einmal auf den 6. Platz zurückgefallen und steht vor dem Heimspiel am Samstag um 14.00 Uhr gegen den TSV Nordmark Satrup, der mit nur drei Punkten aus sechs Spielen den 14. Platz belegt, gehörig unter Zugzwang, wenn der Anschluss an die Spitzengruppe nicht verloren gehen soll.

Die Euphorie ist nach zwei Niederlagen natürlich ein Stück weit gebremst. Ich glaube, wir haben in Neumünster kein schlechtes Spiel gemacht. Die eine oder andere fragwürdige Schiedsrichterentscheidung war da natürlich auch mit dabei und hat da auch mit reingespielt, wenn nicht sogar das Spiel entschieden. Trotzdem gilt es für uns jetzt, weiterzumachen mit den Aufgaben, die wir uns selbst auferlegt haben, weiter daran zu arbeiten, die Köpfe aufzurichten, das ist auch wieder klar, und dann lassen wir uns auch durch so einen Rückschlag nicht beirren.

Wie bereitet ihr euch auf das kommende Heimspiel vor und wie schätzt du Satrup aktuell sportlich ein?

"Bei uns geht es normal weiter. Wir bereiten uns jetzt gewissenhaft auf Satrup vor, die das Heimspiel gegen Reinfeld deutlich mit 4:0 gewinnen konnten. Satrup steht völlig zu Unrecht da unten. Sie haben mit Ottsen und Lass zwei Ausnahmespieler in ihren Reihen, gerade in der Offensive sind sie brandgefährlich. Gerade nach den zwei Niederlagen wird es eine harte Aufgabe für uns, aber wir gehen da als Favorit in das Spiel und werden das auch annehmen.

Dementsprechend werden wir auch auftreten. Was mir noch ganz wichtig ist zu erwähnen: Am Montag stand bei Youkick, dass wir das Ziel haben, schnellstmöglich wieder in die Regionalliga zu wollen und das Ziel ausgegeben haben. Dem ist nicht so. Ich habe das Ziel nicht vom Verein bekommen, sofort aufzusteigen, und ich habe mir selbst das Ziel nicht gesetzt oder gesteckt. Von daher werden wir weiter ruhig und besinnlich arbeiten und uns jetzt von den zwei Tiefschlägen nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Wir haben jetzt den 6. Spieltag. Die Tabelle ist, was die ersten Plätze betrifft, ein bisschen aussagekräftig. Aber da nach sechs Spieltagen irgendwie etwas zu sagen oder sich festzusetzen, ist noch zu früh und dafür sind sie außer Todesfelde noch alle recht eng beisammen. Haben alle schon Punkte gelassen. Unten bleibt es auch weiter spannend. Noch einmal: Von Regionalligaaufstieg ist bei uns Nullkommagarnichts die Rede."

Steffen Neelsen fehlt wegen Rotsperre

Verzichten muss der Heider SV gegen Satrup definitiv auf Steffen Neelsen wegen seiner diskutablen Rotsperre. Busch, Dahm und Wansiedler sind weiterhin außer Gefecht. Ansonsten kann Trainer Wichmann auf den gleichen Kader zurückgreifen, der ihm auch in Neumünster zur Verfügung stand. Helge Kröger könnte auch wieder eine Option sein.