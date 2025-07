Von Profi-Wahn zu Heimatliebe – der Neuanfang beim FCS II "Back to the Roots" beim Interregio-Team

Die Reserven des FC Schaffhausen haben turbulente Zeiten hinter sich. Nach dem Einstieg des russischen Millionärs Leonid Novoselskiy wurden zahlreiche externe Spieler verpflichtet.

Wer den professionellen Trainingsbetrieb mit teilweise mehreren Trainings pro Tag nicht mitmachen wollte, konnte gehen. Das betraf vor allem die vielen FCS-eigenen Talente. In der Winterpause verliessen so fast 20 Spieler den FCS II. Ein paar wechselten zum Erstligisten SV Schaffhausen, andere zu Thayngen in die 2. Liga oder nach Uster.